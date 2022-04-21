https://ria.ru/20220421/politsiya-1784762569.html

ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским оружия на 9 мая

ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским оружия на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2022

ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским оружия на 9 мая

Столичная полиция опровергла информацию, что полицейские до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем им якобы выданы автоматы,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:32

2022-04-21T17:32

2022-04-21T17:41

безопасность

москва

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столичная полиция опровергла информацию, что полицейские до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем им якобы выданы автоматы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве."Информация, размещенная в некоторых СМИ и сети Интернет, о том, что сотрудники столичной полиции, согласно нормативному документу, в период времени с 18 апреля до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Москве выданы автоматы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что московские полицейские продолжают нести службу в штатном режиме согласно распорядку дня в зависимости от подразделений и служб, в том числе по охране общественного порядка и безопасности граждан со спецсредствами, предусмотренными законом."Просим при подготовке материалов обращаться за комментариями, а также перепроверять информацию в пресс-службах соответствующих ведомств", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220406/parad-1782044071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, москва, россия