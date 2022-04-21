17:32 21.04.2022 (обновлено: 17:41 21.04.2022)
ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским оружия на 9 мая
ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским автоматов из-за усиления
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столичная полиция опровергла информацию, что полицейские до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем им якобы выданы автоматы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Информация, размещенная в некоторых СМИ и сети Интернет, о том, что сотрудники столичной полиции, согласно нормативному документу, в период времени с 18 апреля до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Москве выданы автоматы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
6 апреля, 12:07Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая
В ведомстве сообщили, что московские полицейские продолжают нести службу в штатном режиме согласно распорядку дня в зависимости от подразделений и служб, в том числе по охране общественного порядка и безопасности граждан со спецсредствами, предусмотренными законом.
"Просим при подготовке материалов обращаться за комментариями, а также перепроверять информацию в пресс-службах соответствующих ведомств", - добавляется в сообщении.