Рейтинг@Mail.ru
ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским оружия на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/politsiya-1784762569.html
ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским оружия на 9 мая
ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским оружия на 9 мая - РИА Новости, 21.04.2022
ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским оружия на 9 мая
Столичная полиция опровергла информацию, что полицейские до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем им якобы выданы автоматы,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:32
2022-04-21T17:41
безопасность
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столичная полиция опровергла информацию, что полицейские до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем им якобы выданы автоматы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве."Информация, размещенная в некоторых СМИ и сети Интернет, о том, что сотрудники столичной полиции, согласно нормативному документу, в период времени с 18 апреля до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Москве выданы автоматы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что московские полицейские продолжают нести службу в штатном режиме согласно распорядку дня в зависимости от подразделений и служб, в том числе по охране общественного порядка и безопасности граждан со спецсредствами, предусмотренными законом."Просим при подготовке материалов обращаться за комментариями, а также перепроверять информацию в пресс-службах соответствующих ведомств", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220406/parad-1782044071.html
https://ria.ru/20220419/parad-1784275420.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, россия
17:32 21.04.2022 (обновлено: 17:41 21.04.2022)
 
ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским оружия на 9 мая

ГУМВД по Москве опровергло сообщения о выдаче полицейским автоматов из-за усиления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Столичная полиция опровергла информацию, что полицейские до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем им якобы выданы автоматы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
"Информация, размещенная в некоторых СМИ и сети Интернет, о том, что сотрудники столичной полиции, согласно нормативному документу, в период времени с 18 апреля до 9 мая переведены на усиленный вариант несения службы, в связи с чем сотрудникам патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Москве выданы автоматы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:07
Кремль анонсировал парад Победы на 9 Мая
В ведомстве сообщили, что московские полицейские продолжают нести службу в штатном режиме согласно распорядку дня в зависимости от подразделений и служб, в том числе по охране общественного порядка и безопасности граждан со спецсредствами, предусмотренными законом.
"Просим при подготовке материалов обращаться за комментариями, а также перепроверять информацию в пресс-службах соответствующих ведомств", - добавляется в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон возлагают в День Победы цветы на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 12:41
В Кремле сообщат о приглашениях иностранных лидеров на парад Победы
 
БезопасностьМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала