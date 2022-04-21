https://ria.ru/20220421/pogibshie-1784762862.html

Число погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до семи

Число погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до семи - РИА Новости, 21.04.2022

Число погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до семи

Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери увеличилось до семи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:33

2022-04-21T17:33

2022-04-21T17:50

пожар в оборонном нии в твери

происшествия

тверь

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери увеличилось до семи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По последней информации, число погибших при пожаре возросло до семи человек", — сказал собеседник агентства.К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.Военная прокуратура начала проверку, причины ЧП устанавливают специалисты.Огонь вспыхнул в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны в Твери, сообщили в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали.

тверь

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в оборонном нии в твери, происшествия, тверь