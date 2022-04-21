Число погибших при пожаре в тверском НИИ выросло до семи

Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери выросло до семи
Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.
Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.
При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.
При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.
Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.
Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.
Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.
Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.
На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.
На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.
Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.
Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.
Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.
Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.
Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.
Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.
Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.
При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.
Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.
Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.
На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.
Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.
Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.
Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.