Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до пяти - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/pogibshie-1784740646.html
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до пяти
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до пяти - РИА Новости, 21.04.2022
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до пяти
Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери увеличилось до пяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:10
2022-04-21T17:26
тверь
происшествия
ми-8 амтш
россия
пожар в оборонном нии в твери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784724553_0:83:1221:769_1920x0_80_0_0_d03f6718c1c3a40170061314d22c4bd3.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери увеличилось до пяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, число погибших при пожаре достигло пяти человек", — сообщил собеседник агентства.К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.Военная прокуратура начала проверку после инцидента и примет меры для привлечения виновных к ответственности, заявила пресс-служба ведомства.Огонь вспыхнул в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны в Твери, сообщили в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали. Ранее в экстренных службах уточняли, что два человека погибли, еще 20 пострадали, часть из них поместили в реанимационные отделения больниц.
https://ria.ru/20220421/pozhary-1784726462.html
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784724553_51:0:1119:801_1920x0_80_0_0_3f2fe72146aa63ac5d1fda711441976b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, происшествия, ми-8 амтш, россия, пожар в оборонном нии в твери
16:10 21.04.2022 (обновлено: 17:26 21.04.2022)
 
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до пяти

В экстренных службах рассказали о пяти погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери увеличилось до пяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненным данным, число погибших при пожаре достигло пяти человек", — сообщил собеседник агентства.
К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.
Военная прокуратура начала проверку после инцидента и примет меры для привлечения виновных к ответственности, заявила пресс-служба ведомства.
Огонь вспыхнул в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны в Твери, сообщили в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали. Ранее в экстренных службах уточняли, что два человека погибли, еще 20 пострадали, часть из них поместили в реанимационные отделения больниц.
Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
15:13
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
 
ТверьПроисшествияМи-8 АМТШРоссияПожар в оборонном НИИ в Твери
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала