16:10 21.04.2022 (обновлено: 17:26 21.04.2022)
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до пяти
В экстренных службах рассказали о пяти погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери увеличилось до пяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненным данным, число погибших при пожаре достигло пяти человек", — сообщил собеседник агентства.
К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.
Военная прокуратура начала проверку после инцидента и примет меры для привлечения виновных к ответственности, заявила пресс-служба ведомства.
Огонь вспыхнул в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны в Твери, сообщили в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали. Ранее в экстренных службах уточняли, что два человека погибли, еще 20 пострадали, часть из них поместили в реанимационные отделения больниц.