https://ria.ru/20220421/pogibshie-1784740646.html

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до пяти

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до пяти - РИА Новости, 21.04.2022

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до пяти

Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери увеличилось до пяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:10

2022-04-21T16:10

2022-04-21T17:26

тверь

происшествия

ми-8 амтш

россия

пожар в оборонном нии в твери

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери увеличилось до пяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, число погибших при пожаре достигло пяти человек", — сообщил собеседник агентства.К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.Военная прокуратура начала проверку после инцидента и примет меры для привлечения виновных к ответственности, заявила пресс-служба ведомства.Огонь вспыхнул в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны в Твери, сообщили в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали. Ранее в экстренных службах уточняли, что два человека погибли, еще 20 пострадали, часть из них поместили в реанимационные отделения больниц.

https://ria.ru/20220421/pozhary-1784726462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тверь, происшествия, ми-8 амтш, россия, пожар в оборонном нии в твери