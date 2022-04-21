https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784789037.html

ПФР направил на поддержку граждан свыше десяти триллионов рублей за год

ПФР направил на поддержку граждан свыше десяти триллионов рублей за год - РИА Новости, 21.04.2022

ПФР направил на поддержку граждан свыше десяти триллионов рублей за год

Пенсионный фонд России (ПФР) направил на поддержку граждан свыше 10 триллионов рублей в 2021 году, бюджет Фонда исполнен с дефицитом, который был сбалансирован... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:31

2022-04-21T19:31

2022-04-21T19:31

общество

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) направил на поддержку граждан свыше 10 триллионов рублей в 2021 году, бюджет Фонда исполнен с дефицитом, который был сбалансирован за счет остатков средств, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."В 2021 году Пенсионный фонд направил на выплату пенсий и пособий, мер государственной поддержки семьям, имеющих детей, и другим категориям граждан свыше 10,1 триллиона рублей. Отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2021 год представлен на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, 86% этих средств направлено на выплату пенсий - почти 8,8 триллиона рублей. На различные меры поддержки семей с детьми было направлено более 660 миллиардов. Это свыше 52 миллиарда, направленных на выплаты малообеспеченным семьям: беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 17 лет. Помощь получили более 196 тысяч беременных женщин и родители 1,6 миллиона детей. Еще почти 209,5 миллиарда было направлено на единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста, которые осуществлялись в августе 2021 года. Еще 399 миллиардов рублей направлено на выплату материнского капитала. В течение 2021 года средствами материнского капитала воспользовались свыше 1 миллиона семей.На социальные выплаты, которые включают в себя ежемесячные выплаты ветеранам, инвалидам, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, а также компенсации по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, лекарств и проезда на транспорте, было направлено 557 миллиардов рублей.В Минтруде обратили внимание, что доходы бюджета Пенсионного фонда превысили показатели, планируемые законом о бюджете на 2021 год на 7,6% и составили 9,8 триллиона рублей. Как пояснили в Минтруде, большая часть из них сформирована за счет поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере почти 6 триллионов рублей. Прогнозный план поступлений был выполнен на 105,2%.За счет межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду из федерального бюджета в размере более 3,8 триллиона были обеспечены государственное пенсионное и социальное обеспечение, социальные доплаты к пенсиям, программа материнского капитала, детские выплаты, льготы по назначению пенсии и другие."Исполнение бюджета Пенсионного фонда по расходам в 2021 году составило 10,1 триллиона рублей. Бюджет Пенсионного фонда исполнен с дефицитом в 330,7 миллиарда рублей, который был сбалансирован за счет остатков средств, сложившихся на начало 2021 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220324/granty-1779839095.html

https://ria.ru/20220308/zakon-1777161427.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, пенсионный фонд рф