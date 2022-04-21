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Семьям пострадавших при пожаре в тверском оборонном НИИ окажут поддержку

Семьям пострадавших при пожаре в тверском оборонном НИИ окажут поддержку - РИА Новости, 21.04.2022

Семьям пострадавших при пожаре в тверском оборонном НИИ окажут поддержку

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать меры поддержки семьям пострадавших при пожаре сотрудников оборонного НИИ, сообщило правительство... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:20

2022-04-21T18:20

2022-04-21T18:24

происшествия

игорь руденя

пожар в оборонном нии в твери

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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать меры поддержки семьям пострадавших при пожаре сотрудников оборонного НИИ, сообщило правительство региона.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь, сообщили в командовании гарнизона. Персонал организации эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Также в экстренных службах сообщали, что пострадали 26 человек, пять из них погибли, позднее число погибших увеличилось до семи. По данным правительства области, госпитализированы 13 человек."Губернатор Игорь Руденя поручил правительству региона оказать меры поддержки семьям пострадавших от пожара сотрудников НИИ", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, игорь руденя, пожар в оборонном нии в твери