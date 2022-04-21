https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784769499.html

Бизнес Пермского края получит дополнительную поддержку региона

Бизнес Пермского края получит дополнительную поддержку региона - РИА Новости, 21.04.2022

Бизнес Пермского края получит дополнительную поддержку региона

Депутаты заксобрания Пермского края приняли второй пакет региональных мер поддержки бизнеса, инициированный губернатором Дмитрием Махониным, сообщается на сайте РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:00

2022-04-21T18:00

2022-04-21T18:00

пермский край

дмитрий махонин

экономика

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ПЕРМЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Пермского края приняли второй пакет региональных мер поддержки бизнеса, инициированный губернатором Дмитрием Махониным, сообщается на сайте краевого правительства."Депутаты краевого парламента приняли сразу в двух чтениях предложения властей Пермского края по расширению региональных мер поддержки бизнеса. Соответствующие инициативы на рассмотрение внес губернатор Дмитрий Махонин", – говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба губернатора, новыми изменениями упрощены условия для получения налогового вычета в 100 квадратных метров по налогу на имущество для микропредприятий (с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 миллионов рублей), а также расширен перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) в текущем году. В него, в частности, включены производство пищевых продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции, напитков, а также деятельность СМИ, издание книг и периодических публикаций.Ранее глава региона Махонин подчеркивал, что краевые власти готовы корректировать действующие инструменты поддержки и прорабатывать новые. "Важно, чтобы механизмы помощи были востребованными и действительно помогали предпринимателям. Для этого регулярно собираем обратную связь и предложения непосредственно от представителей бизнес-сообществ. Наша задача вырабатывать эффективные меры поддержки для разных отраслей и при этом, сохранить все социальные обязательства регионального бюджета", – заявил губернатор.

https://realty.ria.ru/20220413/makhonin-1783311301.html

пермский край

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, экономика