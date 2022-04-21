Рейтинг@Mail.ru
Бизнес Пермского края получит дополнительную поддержку региона - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784769499.html
Бизнес Пермского края получит дополнительную поддержку региона
Бизнес Пермского края получит дополнительную поддержку региона - РИА Новости, 21.04.2022
Бизнес Пермского края получит дополнительную поддержку региона
Депутаты заксобрания Пермского края приняли второй пакет региональных мер поддержки бизнеса, инициированный губернатором Дмитрием Махониным, сообщается на сайте РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:00
2022-04-21T18:00
пермский край
дмитрий махонин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_48a1c762fc3bc085b51c48a119d3af64.jpg
ПЕРМЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Пермского края приняли второй пакет региональных мер поддержки бизнеса, инициированный губернатором Дмитрием Махониным, сообщается на сайте краевого правительства."Депутаты краевого парламента приняли сразу в двух чтениях предложения властей Пермского края по расширению региональных мер поддержки бизнеса. Соответствующие инициативы на рассмотрение внес губернатор Дмитрий Махонин", – говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба губернатора, новыми изменениями упрощены условия для получения налогового вычета в 100 квадратных метров по налогу на имущество для микропредприятий (с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 миллионов рублей), а также расширен перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) в текущем году. В него, в частности, включены производство пищевых продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции, напитков, а также деятельность СМИ, издание книг и периодических публикаций.Ранее глава региона Махонин подчеркивал, что краевые власти готовы корректировать действующие инструменты поддержки и прорабатывать новые. "Важно, чтобы механизмы помощи были востребованными и действительно помогали предпринимателям. Для этого регулярно собираем обратную связь и предложения непосредственно от представителей бизнес-сообществ. Наша задача вырабатывать эффективные меры поддержки для разных отраслей и при этом, сохранить все социальные обязательства регионального бюджета", – заявил губернатор.
https://realty.ria.ru/20220413/makhonin-1783311301.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca5e8ee168a03a874f1bea4bb0b350dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, дмитрий махонин, экономика
18:00 21.04.2022
 

Бизнес Пермского края получит дополнительную поддержку региона

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутаты заксобрания Пермского края приняли второй пакет региональных мер поддержки бизнеса, инициированный губернатором Дмитрием Махониным, сообщается на сайте краевого правительства.
"Депутаты краевого парламента приняли сразу в двух чтениях предложения властей Пермского края по расширению региональных мер поддержки бизнеса. Соответствующие инициативы на рассмотрение внес губернатор Дмитрий Махонин", – говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба губернатора, новыми изменениями упрощены условия для получения налогового вычета в 100 квадратных метров по налогу на имущество для микропредприятий (с численностью сотрудников до 15 человек и годовой выручкой до 120 миллионов рублей), а также расширен перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) в текущем году. В него, в частности, включены производство пищевых продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции, напитков, а также деятельность СМИ, издание книг и периодических публикаций.
"Предприятия, работающие в этих сферах, могут воспользоваться льготными ставками на УСН: 1% вместо 6% для объекта налогообложения "Доходы"; 5% вместо 15% для объекта налогообложения "Доходы, уменьшенные на величину расходов", – пояснили в пресс-службе губернатора.
Ранее глава региона Махонин подчеркивал, что краевые власти готовы корректировать действующие инструменты поддержки и прорабатывать новые. "Важно, чтобы механизмы помощи были востребованными и действительно помогали предпринимателям. Для этого регулярно собираем обратную связь и предложения непосредственно от представителей бизнес-сообществ. Наша задача вырабатывать эффективные меры поддержки для разных отраслей и при этом, сохранить все социальные обязательства регионального бюджета", – заявил губернатор.
Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 13:46
"Дорожный фонд" Пермского края в 2022 г составит рекордные 27 млрд рублей
 
Пермский крайДмитрий МахонинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала