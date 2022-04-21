https://ria.ru/20220421/plennye-1784774411.html

Посол в Лондоне считает, что Британию мало интересуют пленные в Донбассе

Посол в Лондоне считает, что Британию мало интересуют пленные в Донбассе - РИА Новости, 21.04.2022

Посол в Лондоне считает, что Британию мало интересуют пленные в Донбассе

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по линии посольства разговора об обмене пленных британских граждан на задержанного СБУ украинского... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:22

2022-04-21T18:22

2022-04-21T18:50

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по линии посольства разговора об обмене пленных британских граждан на задержанного СБУ украинского политика Виктора Медведчука не возникал, Лондон, судя по всему, мало интересует судьба британцев, попавших в плен в Донбассе."Разговор об обмене такого рода, он по линии посольства не возникал, могу вам точно сказать", - сказал Келин в эфире "России 24". "Судьба британских военнослужащих их (британские власти - ред.), похоже, мало интересует", - рассказал посол.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, великобритания, андрей келин, украина