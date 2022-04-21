18:22 21.04.2022 (обновлено: 18:50 21.04.2022)
Посол в Лондоне считает, что Британию мало интересуют пленные в Донбассе
Посол Келин считает, что Лондон мало интересуют британские пленные в Донбассе
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что по линии посольства разговора об обмене пленных британских граждан на задержанного СБУ украинского политика Виктора Медведчука не возникал, Лондон, судя по всему, мало интересует судьба британцев, попавших в плен в Донбассе.
"Разговор об обмене такого рода, он по линии посольства не возникал, могу вам точно сказать", - сказал Келин в эфире "России 24". "Судьба британских военнослужащих их (британские власти - ред.), похоже, мало интересует", - рассказал посол.
Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.