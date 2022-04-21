https://ria.ru/20220421/peregovory-1784688846.html
Российская переговорная группа с Украиной остается прежней
Российская переговорная группа с Украиной остается прежней - РИА Новости, 21.04.2022
Российская переговорная группа с Украиной остается прежней
Команда переговорщиков России с Украиной остается прежней, привлекаются и эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа, заявил... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:08
2022-04-21T13:08
2022-04-21T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Команда переговорщиков России с Украиной остается прежней, привлекаются и эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, (переговорная группа России - ред.) осталась в том же виде. Привлекаются также эксперты, необходимые для сверки формулировок возможного будущего документа", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков
Российская переговорная группа с Украиной остается прежней
Пресс-секретарь Песков: команда российских переговорщиков с Украиной остается прежней