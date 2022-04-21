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Российская переговорная группа с Украиной остается прежней - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/peregovory-1784688846.html
Российская переговорная группа с Украиной остается прежней
Российская переговорная группа с Украиной остается прежней - РИА Новости, 21.04.2022
Российская переговорная группа с Украиной остается прежней
Команда переговорщиков России с Украиной остается прежней, привлекаются и эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа, заявил... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:08
2022-04-21T13:08
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Команда переговорщиков России с Украиной остается прежней, привлекаются и эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, (переговорная группа России - ред.) осталась в том же виде. Привлекаются также эксперты, необходимые для сверки формулировок возможного будущего документа", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html
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россия, ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков
13:08 21.04.2022
 
Российская переговорная группа с Украиной остается прежней

Пресс-секретарь Песков: команда российских переговорщиков с Украиной остается прежней

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Команда переговорщиков России с Украиной остается прежней, привлекаются и эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, (переговорная группа России - ред.) осталась в том же виде. Привлекаются также эксперты, необходимые для сверки формулировок возможного будущего документа", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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В МИД заявили, что словам представителей Киева на переговорах доверия нет
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДмитрий Песков
 
 
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