https://ria.ru/20220421/peregovory-1784688846.html

Российская переговорная группа с Украиной остается прежней

Российская переговорная группа с Украиной остается прежней - РИА Новости, 21.04.2022

Российская переговорная группа с Украиной остается прежней

Команда переговорщиков России с Украиной остается прежней, привлекаются и эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа, заявил... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:08

2022-04-21T13:08

2022-04-21T13:08

обострение ситуации в днр и лнр

россия

ситуация в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Команда переговорщиков России с Украиной остается прежней, привлекаются и эксперты, необходимые для составления формулировок будущего документа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, (переговорная группа России - ред.) осталась в том же виде. Привлекаются также эксперты, необходимые для сверки формулировок возможного будущего документа", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220420/peregovory-1784546323.html

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украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков