https://ria.ru/20220421/pentagon-1784820138.html

Пентагон не увидел признаков, что Китай помогает России по военной линии

Пентагон не увидел признаков, что Китай помогает России по военной линии - РИА Новости, 21.04.2022

Пентагон не увидел признаков, что Китай помогает России по военной линии

США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил представитель ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T23:49

2022-04-21T23:49

2022-04-21T23:49

в мире

далип сингх

китай

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил представитель ведомства Джон Кирби."Мы не видим указаний на то, что Китай предоставляет военную помощь России", - сказал Кирби на брифинге.Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх сделал обратное заявление, заявив, что якобы "есть тревожные доказательства" помощи со стороны Народной освободительной армии Китая "через ряд прямых и непрямых каналов". При этом Сингх обвинил Китай в том, что тот разделяет с Россией "интерес в подрыве доминирования США и Запада в мироустройстве".

https://ria.ru/20220421/ssha-1784817765.html

китай

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, далип сингх, китай, россия, сша