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Пентагон не увидел признаков, что Китай помогает России по военной линии - РИА Новости, 21.04.2022
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Пентагон не увидел признаков, что Китай помогает России по военной линии
Пентагон не увидел признаков, что Китай помогает России по военной линии - РИА Новости, 21.04.2022
Пентагон не увидел признаков, что Китай помогает России по военной линии
США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил представитель ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T23:49
2022-04-21T23:49
в мире
далип сингх
китай
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил представитель ведомства Джон Кирби."Мы не видим указаний на то, что Китай предоставляет военную помощь России", - сказал Кирби на брифинге.Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх сделал обратное заявление, заявив, что якобы "есть тревожные доказательства" помощи со стороны Народной освободительной армии Китая "через ряд прямых и непрямых каналов". При этом Сингх обвинил Китай в том, что тот разделяет с Россией "интерес в подрыве доминирования США и Запада в мироустройстве".
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в мире, далип сингх, китай, россия, сша
23:49 21.04.2022
 
Пентагон не увидел признаков, что Китай помогает России по военной линии

Пентагон не видит признаков, что Китай предоставляет военную помощь России

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США не видят военной помощи России со стороны Китая, заявил представитель ведомства Джон Кирби.
"Мы не видим указаний на то, что Китай предоставляет военную помощь России", - сказал Кирби на брифинге.
Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх сделал обратное заявление, заявив, что якобы "есть тревожные доказательства" помощи со стороны Народной освободительной армии Китая "через ряд прямых и непрямых каналов". При этом Сингх обвинил Китай в том, что тот разделяет с Россией "интерес в подрыве доминирования США и Запада в мироустройстве".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
23:20
США считают, что армия Китая помогает российской
 
В миреДалип СингхКитайРоссияСША
 
 
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