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В Пентагоне утверждают, что неделями не могут связаться с Москвой - РИА Новости, 21.04.2022
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В Пентагоне утверждают, что неделями не могут связаться с Москвой
В Пентагоне утверждают, что неделями не могут связаться с Москвой - РИА Новости, 21.04.2022
В Пентагоне утверждают, что неделями не могут связаться с Москвой
Руководство Пентагона пытается связаться с российскими коллегами, но Москва не проявляет интереса, заявил представитель ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T23:26
2022-04-21T23:26
в мире
сша
россия
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Руководство Пентагона пытается связаться с российскими коллегами, но Москва не проявляет интереса, заявил представитель ведомства Джон Кирби."Несколько недель мы пытались, они не заинтересованы", - сказал Кирби на брифинге.Он заявил об этом, чтобы подтвердить свою точку зрения о том, что "санкции не влияют на коммуникацию".
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в мире, сша, россия, джон кирби
23:26 21.04.2022
 
В Пентагоне утверждают, что неделями не могут связаться с Москвой

В Пентагоне утверждают, что неделями не могут связаться с российской стороной

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Руководство Пентагона пытается связаться с российскими коллегами, но Москва не проявляет интереса, заявил представитель ведомства Джон Кирби.
"Несколько недель мы пытались, они не заинтересованы", - сказал Кирби на брифинге.
Он заявил об этом, чтобы подтвердить свою точку зрения о том, что "санкции не влияют на коммуникацию".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
18:53
В Пентагоне назвали сроки передачи военной помощи Киеву
 
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