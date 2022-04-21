https://ria.ru/20220421/pentagon-1784818641.html

В Пентагоне утверждают, что неделями не могут связаться с Москвой

В Пентагоне утверждают, что неделями не могут связаться с Москвой - РИА Новости, 21.04.2022

В Пентагоне утверждают, что неделями не могут связаться с Москвой

Руководство Пентагона пытается связаться с российскими коллегами, но Москва не проявляет интереса, заявил представитель ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T23:26

2022-04-21T23:26

2022-04-21T23:26

в мире

сша

россия

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Руководство Пентагона пытается связаться с российскими коллегами, но Москва не проявляет интереса, заявил представитель ведомства Джон Кирби."Несколько недель мы пытались, они не заинтересованы", - сказал Кирби на брифинге.Он заявил об этом, чтобы подтвердить свою точку зрения о том, что "санкции не влияют на коммуникацию".

https://ria.ru/20220421/pentagon-1784781582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, джон кирби