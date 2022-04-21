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Шеф Пентагона встретится с коллегами в Германии 26 апреля - РИА Новости, 21.04.2022
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Шеф Пентагона встретится с коллегами в Германии 26 апреля
Шеф Пентагона встретится с коллегами в Германии 26 апреля - РИА Новости, 21.04.2022
Шеф Пентагона встретится с коллегами в Германии 26 апреля
Шеф Пентагона Ллойд Остин 26 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии встретится с коллегами, в том числе из НАТО, чтобы обсудить Украину, заявил... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T23:10
2022-04-21T23:10
в мире
украина
нато
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин 26 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии встретится с коллегами, в том числе из НАТО, чтобы обсудить Украину, заявил представитель ведомства Джон Кирби."Могу объявить, что министр примет ряд своих коллег из консультативной группы по защите Украины на авиабазе "Рамштайн" 26-го числа, на следующей неделе", - сказал Кирби на брифинге.По его словам, "участие примут не только страны НАТО".
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в мире, украина, нато, ллойд остин
23:10 21.04.2022
 
Шеф Пентагона встретится с коллегами в Германии 26 апреля

Шеф Пентагона встретится с коллегами в Германии 26 апреля на авиабазе "Рамштайн"

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин 26 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии встретится с коллегами, в том числе из НАТО, чтобы обсудить Украину, заявил представитель ведомства Джон Кирби.
"Могу объявить, что министр примет ряд своих коллег из консультативной группы по защите Украины на авиабазе "Рамштайн" 26-го числа, на следующей неделе", - сказал Кирби на брифинге.
По его словам, "участие примут не только страны НАТО".
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