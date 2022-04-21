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В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/pentagon-1784768734.html
В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи Украине
В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 21.04.2022
В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи Украине
Новый пакет военной помощи США Украине на 800 миллионов долларов включает, среди прочего, 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник, сообщил в четверг... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:53
2022-04-21T18:19
пентагон
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
сша
украина
вооруженные силы украины
россия
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине на 800 миллионов долларов включает, среди прочего, 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее во время специального выступления президент страны Джо Байден объявил о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Аналогичный по объему пакет помощи Украине США выделили ранее.Как отметил Кирби, данный пакет включает в себя "72 155-миллимитровые гаубицы, 144 тысячи артиллерийских снаряда, 72 тактические машины для буксировки гаубиц, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, а также полевое оборудование и запасные части"."США продолжают работать совместно с союзниками и партнерами по выявлению и предоставлению Украине дополнительных вооружений. США продолжат использовать все доступные ресурсы для поддержки ВС Украины перед лицом российской агрессии", - указал представитель оборонного ведомства США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/rynok-1784665601.html
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пентагон, в мире, джо байден, сша, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс
17:53 21.04.2022 (обновлено: 18:19 21.04.2022)
 
В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи Украине

Представитель Пентагона Кирби: новый пакет помощи Украине включает 72 гаубицы и 121 БПЛА

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Новый пакет военной помощи США Украине на 800 миллионов долларов включает, среди прочего, 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Ранее во время специального выступления президент страны Джо Байден объявил о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Аналогичный по объему пакет помощи Украине США выделили ранее.
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Как отметил Кирби, данный пакет включает в себя "72 155-миллимитровые гаубицы, 144 тысячи артиллерийских снаряда, 72 тактические машины для буксировки гаубиц, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, а также полевое оборудование и запасные части".
"США продолжают работать совместно с союзниками и партнерами по выявлению и предоставлению Украине дополнительных вооружений. США продолжат использовать все доступные ресурсы для поддержки ВС Украины перед лицом российской агрессии", - указал представитель оборонного ведомства США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПентагонВ миреДжо БайденСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДонбасс
 
 
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