https://ria.ru/20220421/paskha-1784688206.html
В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху
В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху - РИА Новости, 21.04.2022
В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху
Президент России Владимир Путин традиционно посетит храм на Пасху, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг журналистам. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:05
2022-04-21T13:05
2022-04-21T13:05
религия
религия
пасха
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно посетит храм на Пасху, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг журналистам."Мы ожидаем, что он посетит храм, поскольку он это традиционно делает", - ответил Песков на вопрос журналиста о планах президента в праздник Пасхи.
https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, пасха, владимир путин, россия
В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху
Путин традиционно посетит храм на Пасху