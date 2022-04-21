https://ria.ru/20220421/paskha-1784688206.html

В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху

В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху - РИА Новости, 21.04.2022

В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху

Президент России Владимир Путин традиционно посетит храм на Пасху, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг журналистам. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:05

2022-04-21T13:05

2022-04-21T13:05

религия

религия

пасха

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно посетит храм на Пасху, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг журналистам."Мы ожидаем, что он посетит храм, поскольку он это традиционно делает", - ответил Песков на вопрос журналиста о планах президента в праздник Пасхи.

https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, пасха, владимир путин, россия