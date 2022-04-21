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В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху - РИА Новости, 21.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220421/paskha-1784688206.html
В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху
В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху - РИА Новости, 21.04.2022
В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху
Президент России Владимир Путин традиционно посетит храм на Пасху, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг журналистам. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:05
2022-04-21T13:05
религия
религия
пасха
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно посетит храм на Пасху, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг журналистам."Мы ожидаем, что он посетит храм, поскольку он это традиционно делает", - ответил Песков на вопрос журналиста о планах президента в праздник Пасхи.
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религия, пасха, владимир путин, россия
13:05 21.04.2022
 
В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху

Путин традиционно посетит храм на Пасху

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пасхальном богослужении
Президент РФ Владимир Путин на пасхальном богослужении - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пасхальном богослужении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно посетит храм на Пасху, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг журналистам.
"Мы ожидаем, что он посетит храм, поскольку он это традиционно делает", - ответил Песков на вопрос журналиста о планах президента в праздник Пасхи.
Освящение пасхальных куличей - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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