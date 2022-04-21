https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html

FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа

FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа - РИА Новости, 21.04.2022

FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа

Жители Германии встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа, пишет Financial Times. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:33

2022-04-21T17:33

2022-04-21T18:54

в мире

анналена бербок

германия

украина

мид германии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781054117_0:14:3616:2048_1920x0_80_0_0_dbec91e5b67d0c21c46e8431e03ca3a7.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жители Германии встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа, пишет Financial Times.Как отмечается в материале, разговоры о полном эмбарго сеют панику среди немцев, поскольку до начала специальной операции на Украине доля Москвы на этом рынке составляла 55 процентов. Любое внезапное отключение газа может парализовать значительную часть промышленности страны, прогнозируют представители немецкого бизнеса.По мнению исполнительного директора крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартина Брудермюллера, такое решение властей ввергнет Германию в худший кризис со времен Второй мировой войны. Глава BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) Зигфрид Руссвурм уточнил, что отказ от поставок топлива нанесет большой ущерб наиболее сильной стороне Берлина: его экономической стабильности и мощи.Эмбарго на российское сырье повлияет самым негативным образом не только на промышленных гигантов, но и на небольшие компании.Исполнительный директор организации Мадс Ридер заявил, что у "Розенталя" нет альтернативных источников энергии для создания тарелок, чашек и ваз.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о намерении Берлина как можно скорее отказаться от импорта российского газа.Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220420/germaniya-1784584026.html

https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, анналена бербок, германия, украина, мид германии, санкции в отношении россии