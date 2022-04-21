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FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа - РИА Новости, 21.04.2022
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FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа
FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа - РИА Новости, 21.04.2022
FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа
Жители Германии встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа, пишет Financial Times. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:33
2022-04-21T18:54
в мире
анналена бербок
германия
украина
мид германии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жители Германии встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа, пишет Financial Times.Как отмечается в материале, разговоры о полном эмбарго сеют панику среди немцев, поскольку до начала специальной операции на Украине доля Москвы на этом рынке составляла 55 процентов. Любое внезапное отключение газа может парализовать значительную часть промышленности страны, прогнозируют представители немецкого бизнеса.По мнению исполнительного директора крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартина Брудермюллера, такое решение властей ввергнет Германию в худший кризис со времен Второй мировой войны. Глава BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) Зигфрид Руссвурм уточнил, что отказ от поставок топлива нанесет большой ущерб наиболее сильной стороне Берлина: его экономической стабильности и мощи.Эмбарго на российское сырье повлияет самым негативным образом не только на промышленных гигантов, но и на небольшие компании.Исполнительный директор организации Мадс Ридер заявил, что у "Розенталя" нет альтернативных источников энергии для создания тарелок, чашек и ваз.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о намерении Берлина как можно скорее отказаться от импорта российского газа.Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
https://ria.ru/20220420/germaniya-1784584026.html
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в мире, анналена бербок, германия, украина, мид германии, санкции в отношении россии
17:33 21.04.2022 (обновлено: 18:54 21.04.2022)
 
FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа

Financial Times: немцы паникуют из-за планов Германии отказаться от российского газа

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жители Германии встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа, пишет Financial Times.
Как отмечается в материале, разговоры о полном эмбарго сеют панику среди немцев, поскольку до начала специальной операции на Украине доля Москвы на этом рынке составляла 55 процентов. Любое внезапное отключение газа может парализовать значительную часть промышленности страны, прогнозируют представители немецкого бизнеса.
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По мнению исполнительного директора крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартина Брудермюллера, такое решение властей ввергнет Германию в худший кризис со времен Второй мировой войны. Глава BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) Зигфрид Руссвурм уточнил, что отказ от поставок топлива нанесет большой ущерб наиболее сильной стороне Берлина: его экономической стабильности и мощи.
Эмбарго на российское сырье повлияет самым негативным образом не только на промышленных гигантов, но и на небольшие компании.
"Розенталь" — одна из старейших фабрик по производству посуды из китайского фарфора. Она многое пережила за свою 140-летнюю историю. Но к такому удару ее не готовили: угроза отключения газа приведет к моментальному прекращению деятельности предприятия", — говорится в статье.
Исполнительный директор организации Мадс Ридер заявил, что у "Розенталя" нет альтернативных источников энергии для создания тарелок, чашек и ваз.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о намерении Берлина как можно скорее отказаться от импорта российского газа.
Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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