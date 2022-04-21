17:33 21.04.2022 (обновлено: 18:54 21.04.2022)
FT: немцы паникуют из-за планов властей отказаться от российского газа
Financial Times: немцы паникуют из-за планов Германии отказаться от российского газа
© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Жители Германии встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа, пишет Financial Times.
Как отмечается в материале, разговоры о полном эмбарго сеют панику среди немцев, поскольку до начала специальной операции на Украине доля Москвы на этом рынке составляла 55 процентов. Любое внезапное отключение газа может парализовать значительную часть промышленности страны, прогнозируют представители немецкого бизнеса.
По мнению исполнительного директора крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартина Брудермюллера, такое решение властей ввергнет Германию в худший кризис со времен Второй мировой войны. Глава BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) Зигфрид Руссвурм уточнил, что отказ от поставок топлива нанесет большой ущерб наиболее сильной стороне Берлина: его экономической стабильности и мощи.
Эмбарго на российское сырье повлияет самым негативным образом не только на промышленных гигантов, но и на небольшие компании.
"Розенталь" — одна из старейших фабрик по производству посуды из китайского фарфора. Она многое пережила за свою 140-летнюю историю. Но к такому удару ее не готовили: угроза отключения газа приведет к моментальному прекращению деятельности предприятия", — говорится в статье.
Исполнительный директор организации Мадс Ридер заявил, что у "Розенталя" нет альтернативных источников энергии для создания тарелок, чашек и ваз.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о намерении Берлина как можно скорее отказаться от импорта российского газа.
Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.