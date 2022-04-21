https://ria.ru/20220421/pamyatnik-1784712924.html

В Вильнюсе в третий раз осквернили памятник погибшим в годы войны

В Вильнюсе в третий раз осквернили памятник погибшим в годы войны - РИА Новости, 21.04.2022

В Вильнюсе в третий раз осквернили памятник погибшим в годы войны

В Вильнюсе в третий раз осквернили памятник жертвам Холокоста и погибшим во время Второй мировой войны, сообщил департамент полиции Литвы. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:27

2022-04-21T14:27

2022-04-21T14:27

в мире

вильнюс

литва

россия

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/50/1560965024_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_2addb417ffacf803c2a80019cf47c50a.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Вильнюсе в третий раз осквернили памятник жертвам Холокоста и погибшим во время Второй мировой войны, сообщил департамент полиции Литвы."В Вильнюсе на улице Аграсту на памятнике мемориала Панеряй нарисованы две латинские буквы V... Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. Это третий случай осквернения памятника с начала апреля.Как сообщал Sputnik Литва, в 1941 году в местечке Панеряй, которое в то время находилось примерно в десяти километрах от Вильнюса, нацисты учинили расправу над десятками тысяч человек. К ямам, которые были вырыты перед войной для строительства, они сгоняли на расстрел тысячи евреев и советских военнопленных. В Литве это самое крупное массовое захоронение жертв нацизма. По некоторым данным, здесь фашисты и их пособники из числа литовцев убили около сотни тысяч человек, в том числе 70 тысяч евреев. На месте трагедии был возведен мемориал, открыт музей.После начала спецоперации РФ на Украине советским памятникам в Литве буквально объявлена война – по всей республики происходят случаи вандализма, на которые власти реагируют весьма неохотно и неоперативно. Как отмечали в посольстве РФ, Вильнюс не только не хочет остановить надругательства над памятью погибших и историей, но и заявлениями высокопоставленных лиц усугубляет ситуацию.

https://ria.ru/20220421/pamyatnik-1784691271.html

https://ria.ru/20220420/polsha-1784494657.html

вильнюс

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вильнюс, литва, россия, вторая мировая война (1939-1945)