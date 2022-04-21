В Вильнюсе в третий раз осквернили памятник погибшим в годы войны
В Вильнюсе осквернили памятник жертвам Холокоста и погибшим во время Второй мировой войны
Полиция Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Вильнюсе в третий раз осквернили памятник жертвам Холокоста и погибшим во время Второй мировой войны, сообщил департамент полиции Литвы.
"В Вильнюсе на улице Аграсту на памятнике мемориала Панеряй нарисованы две латинские буквы V... Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. Это третий случай осквернения памятника с начала апреля.
Как сообщал Sputnik Литва, в 1941 году в местечке Панеряй, которое в то время находилось примерно в десяти километрах от Вильнюса, нацисты учинили расправу над десятками тысяч человек. К ямам, которые были вырыты перед войной для строительства, они сгоняли на расстрел тысячи евреев и советских военнопленных. В Литве это самое крупное массовое захоронение жертв нацизма. По некоторым данным, здесь фашисты и их пособники из числа литовцев убили около сотни тысяч человек, в том числе 70 тысяч евреев. На месте трагедии был возведен мемориал, открыт музей.
После начала спецоперации РФ на Украине советским памятникам в Литве буквально объявлена война – по всей республики происходят случаи вандализма, на которые власти реагируют весьма неохотно и неоперативно. Как отмечали в посольстве РФ, Вильнюс не только не хочет остановить надругательства над памятью погибших и историей, но и заявлениями высокопоставленных лиц усугубляет ситуацию.
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