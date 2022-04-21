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В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской, сообщили СМИ
В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской, сообщили СМИ
Черниговское отделение украинского издания "Суспільне" ("Общественное") утверждает, что во дворе школы города Чернигов на севере Украины бойцы местной... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:18
2022-04-21T13:18
2022-04-21T13:18
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Черниговское отделение украинского издания "Суспільне" ("Общественное") утверждает, что во дворе школы города Чернигов на севере Украины бойцы местной территориальной обороны снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской."В Чернигове во дворе школы №10 снесли памятник Зое Космодемьянской", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу с 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220421/mitingi-1784684658.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зоя космодемьянская, украина, чернигов, россия, ссср
В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской, сообщили СМИ
"Суспільне": во дворе школы в Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской