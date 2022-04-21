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Власти Сербии и посол России почтили память жертв фашизма

Власти Сербии и посол России почтили память жертв фашизма - РИА Новости, 21.04.2022

Власти Сербии и посол России почтили память жертв фашизма

Президент Сербии Александр Вучич и члены правительства, а также посол России Александр Боцан-Харченко почтили память жертв жертв фашизма во Второй мировой войне РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:20

2022-04-21T14:20

2022-04-21T14:28

в мире

ивица дачич

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 21 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и члены правительства, а также посол России Александр Боцан-Харченко почтили память жертв жертв фашизма во Второй мировой войне на месте бывшего концлагеря Старо Саймиште в Белграде.Официальные мероприятия Дня памяти жертв Холокоста, геноцида и других жертв фашизма состоялись в четверг на территории бывшего концлагеря Старо Саймиште, месте на левом берегу реки Сава в части Белграда, которая во время немецко-фашистской оккупации входила в состав Независимого государства Хорватия (НГХ).Вучич возглавил делегацию руководства Сербии, в которую вошли председатель парламента Ивица Дачич, министр соцзащиты и по делам ветеранов Дария Кисич, руководство Белграда. На церемонии присутствовали представители дипломатического корпуса, среди них посол России.Сербский президент перед памятником жертвам геноцида открыл мемориальную доску, на которой написано: "C 1941 до 1945 года система концентрационных лагерей и лагерей смерти НГХ в Ясеноваце был наиболее жестокой частью системы террора во Второй мировой войне. Река Сава принесла тела многих жертв Ясеноваца к Старому Саймишту, которое с лета 1942 функционировало как часть системы ясеновацких лагерей. Этот берег посвящаем их жертвам на вечную память, а (будущим – ред.) поколениям – чтобы не забыли".После этого сербский лидер обратился к собравшимся официальным лицам, представителям вооруженных сил и гражданам и указал, что в Первой и Второй мировых войнах сербы были на "правильной стороне истории".На Саймиште с 1941 по 1944 годы располагался концентрационный лагерь под руководством офицеров СС, а затем усташей (хорватских нацистов). В нем за время его существования содержалось около 100 тысяч человек, из которых до 47 тысяч умерли от тяжелых условий содержания и были убиты, среди них - около 7000 местных евреев. Для уничтожения заключенных фашисты активно использовали грузовики с выведенными внутрь кузова выхлопными трубами, в которых за одну поездку от лагеря до места захоронения погибали до ста человек.Выше по течению реки Савы в Хорватии и Боснии и Герцеговине расположены основные части концлагеря Ясеновац. Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров и служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия в 1941-1945 годы сербов, евреев и цыган.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20220411/uzniki-1782520563.html

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769750354.html

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Дарья Буймова

в мире, ивица дачич, иосип броз тито, сербия, белград (город), россия, александр вучич