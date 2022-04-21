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Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220421/ogon-1784709158.html
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 23 апреля
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2022
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 23 апреля
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима в субботу, 23 апреля. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:09
2022-04-21T14:09
религия
пасха
иерусалим
москва
россия
фонд андрея первозванного
в мире
религия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима в субботу, 23 апреля."Двадцать третьего апреля в преддверии Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин, возглавляющий делегацию, отметил, что огонь в России ожидают миллионы верующих. "Мы надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима вновь станет символом возрождения светлых надежд, добрых стремлений и мира", - цитирует его пресс-служба.Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады, сообщили в ФАП.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, добавили в фонде, проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия-1.
https://ria.ru/20220421/paskha-1784688206.html
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пасха, иерусалим, москва, россия, фонд андрея первозванного, в мире, религия
14:09 21.04.2022
 
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 23 апреля

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву спецрейсом 23 апреля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча Благодатного огня в аэропорту Внуково
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима в субботу, 23 апреля.
"Двадцать третьего апреля в преддверии Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
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Председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин, возглавляющий делегацию, отметил, что огонь в России ожидают миллионы верующих. "Мы надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима вновь станет символом возрождения светлых надежд, добрых стремлений и мира", - цитирует его пресс-служба.
Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады, сообщили в ФАП.
Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, добавили в фонде, проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия-1.
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РелигияПасхаИерусалимМоскваРоссияФонд Андрея ПервозванногоВ миреРелигия
 
 
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