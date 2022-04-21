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Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 23 апреля

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 23 апреля - РИА Новости, 21.04.2022

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 23 апреля

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима в субботу, 23 апреля. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:09

2022-04-21T14:09

2022-04-21T14:09

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иерусалим

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москву из Иерусалима в субботу, 23 апреля."Двадцать третьего апреля в преддверии Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин, возглавляющий делегацию, отметил, что огонь в России ожидают миллионы верующих. "Мы надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима вновь станет символом возрождения светлых надежд, добрых стремлений и мира", - цитирует его пресс-служба.Благодатный огонь прибудет в аэропорт "Внуково-3". В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады, сообщили в ФАП.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, добавили в фонде, проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия-1.

https://ria.ru/20220421/paskha-1784688206.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пасха, иерусалим, москва, россия, фонд андрея первозванного, в мире, религия