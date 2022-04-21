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Вечный огонь зажгли у мемориала в Токмаке Запорожской области

Вечный огонь зажгли у мемориала в Токмаке Запорожской области - РИА Новости, 21.04.2022

Вечный огонь зажгли у мемориала в Токмаке Запорожской области

Вечный огонь зажжен у мемориала "Книга памяти" в центре города Токмак в Запорожской области Украины, освобожденном российскими войсками, передает корреспондент... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:44

2022-04-21T13:44

2022-04-21T13:44

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ТОКМАК (Запорожская область), 21 апр - РИА Новости. Вечный огонь зажжен у мемориала "Книга памяти" в центре города Токмак в Запорожской области Украины, освобожденном российскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии у мемориала, где высечены фамилии почти 4,5 тысяч погибших борцов с фашизмом, приняла участие рок-певица Юлия Чичерина. "Мы выполняем свое обещание, это уже становится традицией. Еще один Вечный огонь зажжен. Обещаю, что 9 мая мы встретим достойно: со своей памятью, со своими традициями", - сказала Чичерина. Ранее певица приняла участие в церемонии зажжения Вечного огня у мемориала "Братская могила" в городе Мелитополь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220411/melitopol-1782836939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская область, россия, день победы, ситуация в днр и лнр