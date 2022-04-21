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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/obstrely-1784622636.html
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР
Украинские войска за истекшие сутки обстреляли Золотое-5 и Донецкий в ЛНР с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметров, повреждено восемь... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:21
2022-04-21T07:21
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки обстреляли Золотое-5 и Донецкий в ЛНР с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметров, повреждено восемь жилых домов и детский сад, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (11 снарядов). В результате обстрелов в н.п. Золотое-5 повреждено восемь жилых домов и детский сад "Березка", - заявили в представительстве республики.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, украина, россия
07:21 21.04.2022
 
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли Золотое-5 и Донецкий в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки обстреляли Золотое-5 и Донецкий в ЛНР с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметров, повреждено восемь жилых домов и детский сад, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (11 снарядов). В результате обстрелов в н.п. Золотое-5 повреждено восемь жилых домов и детский сад "Березка", - заявили в представительстве республики.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
06:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
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