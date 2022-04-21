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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное из "Града" - РИА Новости, 21.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Минеральное из "Града"

Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Минеральное в ДНР, выпустив 20 ракет из" Града", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:01

2022-04-21T11:01

2022-04-21T11:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

ясиноватая

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Минеральное в ДНР, выпустив 20 ракет из" Града", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10:45 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 10:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин