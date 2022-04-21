08:25 21.04.2022 (обновлено: 09:39 21.04.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР снарядами калибра 122 миллиметра
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.35 (совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.35 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - заявили в представительстве республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.