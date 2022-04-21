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Пленных из Донбасса предложили менять на Ассанжа и Бута - РИА Новости, 21.04.2022
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Пленных из Донбасса предложили менять на Ассанжа и Бута
Пленных из Донбасса предложили менять на Ассанжа и Бута - РИА Новости, 21.04.2022
Пленных из Донбасса предложили менять на Ассанжа и Бута
Пленных иностранных наемников из Великобритании и других западных стран стоит менять на россиян, задержанных по политическим мотивам за рубежом, к примеру на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:27
2022-04-21T09:27
в мире
украина
россия
донбасс
джулиан ассанж
виктор бут
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пленных иностранных наемников из Великобритании и других западных стран стоит менять на россиян, задержанных по политическим мотивам за рубежом, к примеру на Константина Ярошенко или Виктора Бута, а также на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил РИА Новости вышедший в отставку чиновник властей Украины, после начала спецоперации РФ сумевший переехать в одну из европейских стран и из опасений за свою жизнь не раскрывающий своего имени."Британцев, а также будущих пленных наемников и "советников" из западных стран стоит менять на граждан России, томящихся в тюрьмах по политическим мотивам – таких как (Виктор) Бут и (Константин) Ярошенко - или на таких славных американских парней, как Роберт Ханссен, Олдрич Эймс и тех, чьих имен мы не знаем. Не стоит забывать и про (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа – его обмен на пойманных наемников был бы сильнейшим дипломатическим ходом", - сказал он в беседе с РИА Новости. Беседа велась по аудиосвязи в одном из мессенджеров.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.
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украина
россия
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в мире, украина, россия, донбасс, джулиан ассанж, виктор бут
09:27 21.04.2022
 
Пленных из Донбасса предложили менять на Ассанжа и Бута

Бывший украинский чиновник предложил менять британцев из Донбасса на Ассанжа и Бута

© Военная хроника/TelegramПленный британский наёмник Эйден Эслин
Пленный британский наёмник Эйден Эслин
© Военная хроника/Telegram
Пленный британский наёмник Эйден Эслин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пленных иностранных наемников из Великобритании и других западных стран стоит менять на россиян, задержанных по политическим мотивам за рубежом, к примеру на Константина Ярошенко или Виктора Бута, а также на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил РИА Новости вышедший в отставку чиновник властей Украины, после начала спецоперации РФ сумевший переехать в одну из европейских стран и из опасений за свою жизнь не раскрывающий своего имени.
"Британцев, а также будущих пленных наемников и "советников" из западных стран стоит менять на граждан России, томящихся в тюрьмах по политическим мотивам – таких как (Виктор) Бут и (Константин) Ярошенко - или на таких славных американских парней, как Роберт Ханссен, Олдрич Эймс и тех, чьих имен мы не знаем. Не стоит забывать и про (основателя WikiLeaks Джулиана) Ассанжа – его обмен на пойманных наемников был бы сильнейшим дипломатическим ходом", - сказал он в беседе с РИА Новости. Беседа велась по аудиосвязи в одном из мессенджеров.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.
Пленные украинские военные, вывезенные из окружения под Иловайском, в Донецке. - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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