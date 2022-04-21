https://ria.ru/20220421/npf-1784651057.html

Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ

Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ - РИА Новости, 21.04.2022

Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ

Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:53

2022-04-21T10:53

2022-04-21T11:04

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не оказали на них большого влияния, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Сегодня негосударственные пенсионные фонды находятся в устойчивом состоянии. Пенсионные накопления были инвестированы только в рублевые активы, и поэтому санкции и валютные риски наименьшим образом ударили именно по этому финансовому институту", - отметила глава регулятора.Плюс пенсионные фонды не выплачивают средства одномоментно, средства инвестируются вдолгую и поэтому это позволяет НПФ переживать волатильность рынка акций и облигаций легче, добавила она.

https://realty.ria.ru/20220420/ipoteka-1784530203.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина