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Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ - РИА Новости, 21.04.2022
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Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ
Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ - РИА Новости, 21.04.2022
Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ
Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:53
2022-04-21T11:04
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не оказали на них большого влияния, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Сегодня негосударственные пенсионные фонды находятся в устойчивом состоянии. Пенсионные накопления были инвестированы только в рублевые активы, и поэтому санкции и валютные риски наименьшим образом ударили именно по этому финансовому институту", - отметила глава регулятора.Плюс пенсионные фонды не выплачивают средства одномоментно, средства инвестируются вдолгую и поэтому это позволяет НПФ переживать волатильность рынка акций и облигаций легче, добавила она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина
10:53 21.04.2022 (обновлено: 11:04 21.04.2022)
 
Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ

Глава ЦБ Набиуллина заявила об устойчивости российских негосударственных пенсионных фондов

© Фото : Банк РоссииПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Банк России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не оказали на них большого влияния, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Сегодня негосударственные пенсионные фонды находятся в устойчивом состоянии. Пенсионные накопления были инвестированы только в рублевые активы, и поэтому санкции и валютные риски наименьшим образом ударили именно по этому финансовому институту", - отметила глава регулятора.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 16:34
ЦБ ожидает замедления по итогам года темпов роста ипотеки до 10-15%
Плюс пенсионные фонды не выплачивают средства одномоментно, средства инвестируются вдолгую и поэтому это позволяет НПФ переживать волатильность рынка акций и облигаций легче, добавила она.
 
ЭкономикаРоссияЭльвира Набиуллина
 
 
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