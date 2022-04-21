https://ria.ru/20220421/npf-1784651057.html
Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ
Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ - РИА Новости, 21.04.2022
Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ
Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:53
2022-04-21T10:53
2022-04-21T11:04
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не оказали на них большого влияния, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Сегодня негосударственные пенсионные фонды находятся в устойчивом состоянии. Пенсионные накопления были инвестированы только в рублевые активы, и поэтому санкции и валютные риски наименьшим образом ударили именно по этому финансовому институту", - отметила глава регулятора.Плюс пенсионные фонды не выплачивают средства одномоментно, средства инвестируются вдолгую и поэтому это позволяет НПФ переживать волатильность рынка акций и облигаций легче, добавила она.
https://realty.ria.ru/20220420/ipoteka-1784530203.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, эльвира набиуллина
10:53 21.04.2022 (обновлено: 11:04 21.04.2022)
Набиуллина заявила об устойчивости российских НПФ
Глава ЦБ Набиуллина заявила об устойчивости российских негосударственных пенсионных фондов
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не оказали на них большого влияния, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Сегодня негосударственные пенсионные фонды находятся в устойчивом состоянии. Пенсионные накопления были инвестированы только в рублевые активы, и поэтому санкции и валютные риски наименьшим образом ударили именно по этому финансовому институту", - отметила глава регулятора.
Плюс пенсионные фонды не выплачивают средства одномоментно, средства инвестируются вдолгую и поэтому это позволяет НПФ переживать волатильность рынка акций и облигаций легче, добавила она.