https://ria.ru/20220421/novatek-1784744068.html
Источник назвал основную версию гибели экс-зампреда "Новатэка"
Источник назвал основную версию гибели экс-зампреда "Новатэка" - РИА Новости, 21.04.2022
Источник назвал основную версию гибели экс-зампреда "Новатэка"
Самоубийство рассматривается как основная версия гибели экс-зампреда совета директоров "Новатэка" Сергея Протосени в Испании, но власти ждут результаты... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:22
2022-04-21T16:22
2022-04-21T16:40
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МАДРИД, 21 апр - РИА Новости. Самоубийство рассматривается как основная версия гибели экс-зампреда совета директоров "Новатэка" Сергея Протосени в Испании, но власти ждут результаты вскрытия, сообщил РИА Новости источник в полиции Каталонии."Все признаки указывают на то, что это было самоубийство", - сказал собеседник агентства.Вместе с тем, он добавил, что "власти дождутся результатов вскрытия, прежде чем подтверждать эту гипотезу".Испанские власти уведомили российских дипломатов о смерти Протосени и его близких, добавил источник."Эти усилия являются более сложными, чем обычно, из-за решения Испании выслать часть российского представительства", - сказал собеседник агентства.Бывший заместитель председателя совета директоров компании "Новатэк" Сергей Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.
https://ria.ru/20220207/general-1771462524.html
https://ria.ru/20220208/deputat-1771598921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новатэк, россия, испания, каталония, в мире
16:22 21.04.2022 (обновлено: 16:40 21.04.2022)
Источник назвал основную версию гибели экс-зампреда "Новатэка"
Источник назвал самоубийство основной версией гибели экс-зампреда "Новатэка" Протасени
МАДРИД, 21 апр - РИА Новости. Самоубийство рассматривается как основная версия гибели экс-зампреда совета директоров "Новатэка" Сергея Протосени в Испании, но власти ждут результаты вскрытия, сообщил РИА Новости источник в полиции Каталонии.
"Все признаки указывают на то, что это было самоубийство", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, он добавил, что "власти дождутся результатов вскрытия, прежде чем подтверждать эту гипотезу".
Испанские власти уведомили российских дипломатов о смерти Протосени и его близких, добавил источник.
"Эти усилия являются более сложными, чем обычно, из-за решения Испании
выслать часть российского представительства", - сказал собеседник агентства.
Бывший заместитель председателя совета директоров компании "Новатэк
" Сергей Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.