https://ria.ru/20220421/novatek-1784744068.html

Источник назвал основную версию гибели экс-зампреда "Новатэка"

Источник назвал основную версию гибели экс-зампреда "Новатэка" - РИА Новости, 21.04.2022

Источник назвал основную версию гибели экс-зампреда "Новатэка"

Самоубийство рассматривается как основная версия гибели экс-зампреда совета директоров "Новатэка" Сергея Протосени в Испании, но власти ждут результаты... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:22

2022-04-21T16:22

2022-04-21T16:40

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МАДРИД, 21 апр - РИА Новости. Самоубийство рассматривается как основная версия гибели экс-зампреда совета директоров "Новатэка" Сергея Протосени в Испании, но власти ждут результаты вскрытия, сообщил РИА Новости источник в полиции Каталонии."Все признаки указывают на то, что это было самоубийство", - сказал собеседник агентства.Вместе с тем, он добавил, что "власти дождутся результатов вскрытия, прежде чем подтверждать эту гипотезу".Испанские власти уведомили российских дипломатов о смерти Протосени и его близких, добавил источник."Эти усилия являются более сложными, чем обычно, из-за решения Испании выслать часть российского представительства", - сказал собеседник агентства.Бывший заместитель председателя совета директоров компании "Новатэк" Сергей Протосеня был найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании. Предполагается, что мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.

https://ria.ru/20220207/general-1771462524.html

https://ria.ru/20220208/deputat-1771598921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новатэк, россия, испания, каталония, в мире