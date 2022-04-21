https://ria.ru/20220421/novatek-1784709395.html

СМИ: бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа нашли мертвым в Испании

СМИ: бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа нашли мертвым в Испании - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ: бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа нашли мертвым в Испании

Бывший заместитель председателя совета директоров компании НОВАТЭК Сергей Протосеня найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании, утверждает... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:11

2022-04-21T14:11

2022-04-21T16:14

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший заместитель председателя совета директоров компании НОВАТЭК Сергей Протосеня найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании, утверждает испанский телеканал Telecinco.По данным телеканала, семья была найдена в их доме в городе Льорет-де-Мар в регионе Каталония, куда они отправились на Пасху.Как отмечает телеканал, по предварительной версии полиции, мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

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Кирилл Волков

в мире, испания, каталония, россия, новатэк