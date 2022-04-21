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СМИ: бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа нашли мертвым в Испании - РИА Новости, 21.04.2022
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СМИ: бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа нашли мертвым в Испании
СМИ: бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа нашли мертвым в Испании - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ: бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа нашли мертвым в Испании
Бывший заместитель председателя совета директоров компании НОВАТЭК Сергей Протосеня найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании, утверждает... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:11
2022-04-21T16:14
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший заместитель председателя совета директоров компании НОВАТЭК Сергей Протосеня найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании, утверждает испанский телеканал Telecinco.По данным телеканала, семья была найдена в их доме в городе Льорет-де-Мар в регионе Каталония, куда они отправились на Пасху.Как отмечает телеканал, по предварительной версии полиции, мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.
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в мире, испания, каталония, россия, новатэк
14:11 21.04.2022 (обновлено: 16:14 21.04.2022)
 
СМИ: бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа нашли мертвым в Испании

Экс-зампреда совета директоров НОВАТЭКа Протасеню и его семью нашли мертвыми в Испании

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Барселоне
Сотрудники полиции в Барселоне - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Сотрудники полиции в Барселоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший заместитель председателя совета директоров компании НОВАТЭК Сергей Протосеня найден мертвым вместе со своей женой и дочерью в Испании, утверждает испанский телеканал Telecinco.
По данным телеканала, семья была найдена в их доме в городе Льорет-де-Мар в регионе Каталония, куда они отправились на Пасху.
Как отмечает телеканал, по предварительной версии полиции, мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.
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