https://ria.ru/20220421/neft-1784631386.html
Нефть подорожала более чем на процент
Нефть подорожала более чем на процент - РИА Новости, 21.04.2022
Нефть подорожала более чем на процент
Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% после публикации данных о неожиданном снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:16
2022-04-21T09:16
2022-04-21T09:16
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% после публикации данных о неожиданном снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.51 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,21%, до 108,09 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent - на 1,12%, до 103,35 доллара.Нефть дорожает более чем на 1% после публикации данных минэнерго США о ее запасах в стране. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизились на 8 миллионов баррелей, или на 1,9%, до 413,7 миллиона баррелей, хотя аналитики, напротив, ждали роста показателя на 2,5 миллиона баррелей.Кроме того, также снизились запасы бензина - на 0,8 миллиона баррелей, до 232,4 миллиона - и дистиллятов, на 2,7 миллиона баррелей, до 108,7 миллиона.Также рост цен на нефть продолжают поддерживать опасения по поводу возможного полного отказа стран Европы от российской нефти.
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, европа, brent
Нефть подорожала более чем на процент
Нефть подорожала более чем на процент на данных о неожиданном снижении запасов в США