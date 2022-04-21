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В МИД предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/nato-1784783247.html
В МИД предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью
В МИД предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью - РИА Новости, 21.04.2022
В МИД предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью
Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей, заявил заместитель директора департамента Северной... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T19:00
2022-04-21T19:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.Президент США Джо Байден в четверг объявил о выделении Украине очередного масштабного пакета военных поставок на 800 миллионов долларов. Она включает "десятки" гаубиц и тактические дроны. Американский лидер также сообщил, что на следующей неделе запросит конгресс о дополнительных средствах на вооружение для Киева.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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в мире, сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, ситуация в днр и лнр
19:00 21.04.2022 (обновлено: 19:36 21.04.2022)
 
В МИД предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью

Замглавы департамента МИД Кошелев: военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.

"Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей", — сказал он в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях".

Президент США Джо Байден в четверг объявил о выделении Украине очередного масштабного пакета военных поставок на 800 миллионов долларов. Она включает "десятки" гаубиц и тактические дроны. Американский лидер также сообщил, что на следующей неделе запросит конгресс о дополнительных средствах на вооружение для Киева.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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