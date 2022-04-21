19:00 21.04.2022 (обновлено: 19:36 21.04.2022)
В МИД предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью
Замглавы департамента МИД Кошелев: военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.
"Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей", — сказал он в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях".
Президент США Джо Байден в четверг объявил о выделении Украине очередного масштабного пакета военных поставок на 800 миллионов долларов. Она включает "десятки" гаубиц и тактические дроны. Американский лидер также сообщил, что на следующей неделе запросит конгресс о дополнительных средствах на вооружение для Киева.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.