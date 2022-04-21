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В Британии потребовали распустить НАТО - РИА Новости, 21.04.2022
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В Британии потребовали распустить НАТО
В Британии потребовали распустить НАТО - РИА Новости, 21.04.2022
В Британии потребовали распустить НАТО
Бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал распустить все военные альянсы, включая НАТО, поскольку они только обостряют отношения между РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:09
2022-04-21T18:02
в мире
владимир путин
мария захарова
украина
россия
луганская народная республика
нато
великобритания
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал распустить все военные альянсы, включая НАТО, поскольку они только обостряют отношения между странами, пишет The Times.Как подчеркнул политик, создание блоков приводит к эскалации напряженности по всему миру, включая нынешнюю ситуацию на Украине. Он уточнил, что их роспуск необходим для достижения мира в будущем."Вопрос должен заключаться в том, как лучше всего установить мир в будущем? За счет увеличения числа альянсов? Еще большего наращивания военной мощи? Или за счет прекращения конфликта на Украине и других конфликтов?" — задался вопросом Корбин.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО делают все, чтобы затянуть "активную фазу" российской спецоперации на Украине. Она отметила, что поставки вооружения подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ЛНР и ДНР, а также к новым военным преступлениям неонацистов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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украина
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в мире, владимир путин, мария захарова, украина, россия, луганская народная республика, нато, великобритания, джереми корбин
13:09 21.04.2022 (обновлено: 18:02 21.04.2022)
 
В Британии потребовали распустить НАТО

Экс-лидер Лейбористской партии Корбин призвал распустить все военные альянсы, включая НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал распустить все военные альянсы, включая НАТО, поскольку они только обостряют отношения между странами, пишет The Times.
Как подчеркнул политик, создание блоков приводит к эскалации напряженности по всему миру, включая нынешнюю ситуацию на Украине. Он уточнил, что их роспуск необходим для достижения мира в будущем.
"Вопрос должен заключаться в том, как лучше всего установить мир в будущем? За счет увеличения числа альянсов? Еще большего наращивания военной мощи? Или за счет прекращения конфликта на Украине и других конфликтов?" — задался вопросом Корбин.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО делают все, чтобы затянуть "активную фазу" российской спецоперации на Украине. Она отметила, что поставки вооружения подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ЛНР и ДНР, а также к новым военным преступлениям неонацистов.
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В миреВладимир ПутинМария ЗахароваУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОВеликобританияДжереми Корбин
 
 
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