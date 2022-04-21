13:09 21.04.2022 (обновлено: 18:02 21.04.2022)
В Британии потребовали распустить НАТО
Экс-лидер Лейбористской партии Корбин призвал распустить все военные альянсы, включая НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал распустить все военные альянсы, включая НАТО, поскольку они только обостряют отношения между странами, пишет The Times.
Как подчеркнул политик, создание блоков приводит к эскалации напряженности по всему миру, включая нынешнюю ситуацию на Украине. Он уточнил, что их роспуск необходим для достижения мира в будущем.
"Вопрос должен заключаться в том, как лучше всего установить мир в будущем? За счет увеличения числа альянсов? Еще большего наращивания военной мощи? Или за счет прекращения конфликта на Украине и других конфликтов?" — задался вопросом Корбин.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО делают все, чтобы затянуть "активную фазу" российской спецоперации на Украине. Она отметила, что поставки вооружения подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ЛНР и ДНР, а также к новым военным преступлениям неонацистов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".