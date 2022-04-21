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Мюзикл "Шахматы" получил три "Золотых Маски"

Мюзикл "Шахматы" получил три "Золотых Маски" - РИА Новости, 21.04.2022

Мюзикл "Шахматы" получил три "Золотых Маски"

В Москве наградили победителей Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска". Церемония, проходившая в Музыкальном театра имени Станиславского и... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:37

2022-04-21T16:37

2022-04-21T16:37

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МОСКВА, 21 апр - Театр МДМ. В Москве наградили победителей Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска". Церемония, проходившая в Музыкальном театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, транслировалась онлайн.Мюзикл "Шахматы" театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" (Театр МДМ) был удостоен трех наград в категории "Оперетта—мюзикл"."Золотую Маску" за лучшую женскую роль получила актриса и певица Анастасия Стоцкая (Флоренс Васси), артист театра и кино Александр Бобров стал обладателем "Маски" за лучшую мужскую роль второго плана (Фредди Трампер); музыкальный руководитель Евгений Загот был признан лучшим дирижером."Шахматы" входят в число мировых театральных хитов наравне с "Призраком Оперы", "Отверженными" и Mamma mia! Авторы мюзикла — композиторы и вокалисты легендарной группы ABBA Бенни Андерссон, Бьорн Ульвеус и либреттист Тим Райс — обладатель премий "Эмми", "Оскар", "Грэмми" и "Тони", написавший тексты рок-оперы "Иисус Христос — Cуперзвезда" и мюзикла "Король Лев".Российская постановка, вот уже второй сезон идущая в московском Театре МДМ, стала новой страницей в истории "Шахмат". Над спектаклем работала международная команда: режиссер Евгений Писарев, музыкальный руководитель Джон Ригби, автор русского текста Алексей Иващенко и др.В центре сюжета этой масштабной рок-драмы – основанная на реальных фактах из биографий шахматных чемпионов история о любви, спортивных победах и политических интригах. Уникальные мультимедийные декорации с оркестром на третьем этаже конструкции, убедительная актёрская игра, яркий вокал, зрелищные танцы и непревзойденная музыка от авторов хитов группы ABBA делают "Шахматы" главным музыкальным спектаклем Москвы.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы