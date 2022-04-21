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В Кремле прокомментировали идею ежеквартального увеличения МРОТ и соцвыплат - РИА Новости, 21.04.2022
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В Кремле прокомментировали идею ежеквартального увеличения МРОТ и соцвыплат
В Кремле прокомментировали идею ежеквартального увеличения МРОТ и соцвыплат - РИА Новости, 21.04.2022
В Кремле прокомментировали идею ежеквартального увеличения МРОТ и соцвыплат
Тема индексаций очень важна для президента России Владимира Путина, находится на повестке, заявил пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:08
2022-04-21T13:08
мрот
владимир путин
россия
федерация независимых профсоюзов россии
социальные выплаты
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Тема индексаций очень важна для президента России Владимира Путина, находится на повестке, заявил пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков, комментируя идею о ежеквартальном увеличении МРОТ и соцвыплат.Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты ежеквартально, следует из документа, размещенного на сайте объединения."Сейчас я не могу сказать, о какой-то реакции, это, что называется, новые вводные. Но вы знаете, что тема индексации является очень важной для президента, он держит этот вопрос под контролем. Конечно, это та тема, которая постоянно находится на повестке дня. Но с какой периодичностью может осуществляться также индексация - это вопрос серьезной проработки на уровне кабинета министров", - сказал Песков журналистам, комментируя идею ежквартального увеличения МРОТ и соцвыплат.
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мрот, владимир путин, россия, федерация независимых профсоюзов россии, социальные выплаты, дмитрий песков (спецпредставитель президента), общество
13:08 21.04.2022
 
В Кремле прокомментировали идею ежеквартального увеличения МРОТ и соцвыплат

Пресс-секретарь президента Песков: тема индексации МРОТ и соцвыплат находится на повестке

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Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Тема индексаций очень важна для президента России Владимира Путина, находится на повестке, заявил пресс-секретарь главы государства, Дмитрий Песков, комментируя идею о ежеквартальном увеличении МРОТ и соцвыплат.
Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты ежеквартально, следует из документа, размещенного на сайте объединения.
"Сейчас я не могу сказать, о какой-то реакции, это, что называется, новые вводные. Но вы знаете, что тема индексации является очень важной для президента, он держит этот вопрос под контролем. Конечно, это та тема, которая постоянно находится на повестке дня. Но с какой периодичностью может осуществляться также индексация - это вопрос серьезной проработки на уровне кабинета министров", - сказал Песков журналистам, комментируя идею ежквартального увеличения МРОТ и соцвыплат.
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МРОТВладимир ПутинРоссияФедерация независимых профсоюзов Россиисоциальные выплатыДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Общество
 
 
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