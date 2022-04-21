https://ria.ru/20220421/most-1784687488.html

В Кремле назвали слова главы СНБО про Крымский мост анонсированием теракта

В Кремле назвали слова главы СНБО про Крымский мост анонсированием теракта - РИА Новости, 21.04.2022

В Кремле назвали слова главы СНБО про Крымский мост анонсированием теракта

Слова о ракетном обстреле Крымского моста — не что иное, как анонсирование возможного теракта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:03

2022-04-21T13:03

2022-04-21T15:00

обострение ситуации в днр и лнр

совет национальной безопасности и обороны украины

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дмитрий песков

алексей данилов

крымский мост

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Слова о ракетном обстреле Крымского моста — не что иное, как анонсирование возможного теракта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова."Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта, это неприемлемо. И есть, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат проверке правовой и с последующим наказанием", — сказал представитель Кремля.Песков добавил, что вокруг моста и всех стратегических объектов обеспечены все меры безопасности.Ранее Данилов заявлял, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса. К 25 марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/most-1784681439.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, россия, украина, дмитрий песков, алексей данилов, крымский мост, ситуация в днр и лнр