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Аксенов пообещал пресечь любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/most-1784681439.html
Аксенов пообещал пресечь любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту
Аксенов пообещал пресечь любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту - РИА Новости, 21.04.2022
Аксенов пообещал пресечь любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту
Попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, безопасность сооружения и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:41
2022-04-21T12:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы рф
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, безопасность сооружения и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать."Данилов в очередной раз озвучил влажную мечту украинских нацистов. Но, как говорят, бодливой корове Бог рога не дает. Тем не менее это заявление еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца. Только так мы можем гарантировано ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от шайки преступников и наркоманов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.ВС РФ сейчас используют далеко не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений, это, скорее всего, понимают и в Киеве, озвучивая воинственные угрозы, отметил глава Крыма. "При любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется. Скорее всего, секретарь все понимает. И инстинкт самосохранения у него все-таки работает. И наши военные, и спецслужбы тоже понимают, с кем имеют дело. Поэтому безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220328/krym-1780392909.html
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в мире, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы рф, республика крым, крымский мост, алексей данилов, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
12:41 21.04.2022
 
Аксенов пообещал пресечь любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту

Аксенов заверил, что безопасность Крымского моста обеспечивается на самом высоком уровне

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМост через Керченский пролив
Мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мост через Керченский пролив. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, безопасность сооружения и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать.
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"Данилов в очередной раз озвучил влажную мечту украинских нацистов. Но, как говорят, бодливой корове Бог рога не дает. Тем не менее это заявление еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца. Только так мы можем гарантировано ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от шайки преступников и наркоманов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
ВС РФ сейчас используют далеко не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений, это, скорее всего, понимают и в Киеве, озвучивая воинственные угрозы, отметил глава Крыма. "При любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется. Скорее всего, секретарь все понимает. И инстинкт самосохранения у него все-таки работает. И наши военные, и спецслужбы тоже понимают, с кем имеют дело. Поэтому безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы РФРеспублика КрымКрымский мостАлексей ДаниловСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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