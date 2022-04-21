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Аксенов пообещал пресечь любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту

Аксенов пообещал пресечь любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту - РИА Новости, 21.04.2022

Аксенов пообещал пресечь любые попытки нанести ущерб Крымскому мосту

Попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, безопасность сооружения и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:41

2022-04-21T12:41

2022-04-21T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, безопасность сооружения и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволяет это сделать."Данилов в очередной раз озвучил влажную мечту украинских нацистов. Но, как говорят, бодливой корове Бог рога не дает. Тем не менее это заявление еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца. Только так мы можем гарантировано ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от шайки преступников и наркоманов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.ВС РФ сейчас используют далеко не все свои возможности и не все имеющиеся виды вооружений, это, скорее всего, понимают и в Киеве, озвучивая воинственные угрозы, отметил глава Крыма. "При любой попытке со стороны украинских нацистов реализовать подобные угрозы от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется. Скорее всего, секретарь все понимает. И инстинкт самосохранения у него все-таки работает. И наши военные, и спецслужбы тоже понимают, с кем имеют дело. Поэтому безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220328/krym-1780392909.html

https://ria.ru/20220410/falshivka-1782730375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы рф, республика крым, крымский мост, алексей данилов, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр