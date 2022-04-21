https://ria.ru/20220421/moldaviya-1784769766.html

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.04.2022

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине еще на 60 дней, сообщил спикер РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:03

2022-04-21T18:03

2022-04-21T18:30

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КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил инициативу о продлении режима чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине еще на 60 дней, сообщил спикер Игорь Гросу.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Правительство обратилось к парламенту с просьбой продлить его действие еще на 60 дней."Проект решения о продлении режима чрезвычайного положения в Молдавии на 60 дней одобрен голосами 55 депутатов", - заявил Гросу.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица объяснила депутатам, что просьба правительства основывается на необходимости оперативно реагировать на события, которые могут угрожать безопасности и энергетической стабильности республики. Кроме того, власти не исключают, что в Молдавию могут прибывать новые волны беженцев с Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/ekonomiya-1784728157.html

https://ria.ru/20220420/moldaviya-1784606011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, украина, россия, игорь гросу, парламент молдавии