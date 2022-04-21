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Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции - РИА Новости, 21.04.2022
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Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции
Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции - РИА Новости, 21.04.2022
Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции
Партия социалистов Молдавии протестует против возможного задержания депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка и заявляет, что власть... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:04
2022-04-21T17:33
в мире
молдавия
партия социалистов молдавии
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КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии протестует против возможного задержания депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка и заявляет, что власть использует генеральную прокуратуру, чтобы дискредитировать оппозицию.Парламент на заседании в четверг лишил иммунитета депутата-социалиста Мудряка, поскольку он подозревается в отмывании средств в особо крупных размерах."Партия социалистов осуждает репрессии в отношении нашего соратника, депутата парламента, члена фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка. Мы рассматриваем шаги властей, использующих генеральную прокуратуру для попытки дискредитировать оппозицию как репрессию против всей фракции Партии социалистов, против всей парламентской оппозиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты отмечают, что власть борется не с реальными проблемами в стране, а с "неугодными политическими силами". Соцпартия протестует против возможного задержания Мудряка и "оставляет за собой право начать массовые протесты в случае продолжения беспредельной и разрушающей, антидемократической политики властей".
https://ria.ru/20220304/moldaviya-1776481757.html
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в мире, молдавия, партия социалистов молдавии
17:04 21.04.2022 (обновлено: 17:33 21.04.2022)
 
Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции

Соцпартия Молдавии заявила, что власть использует прокуратуру для дискредитации оппозиции

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии протестует против возможного задержания депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка и заявляет, что власть использует генеральную прокуратуру, чтобы дискредитировать оппозицию.
Парламент на заседании в четверг лишил иммунитета депутата-социалиста Мудряка, поскольку он подозревается в отмывании средств в особо крупных размерах.
Партия социалистов Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 13:22
Соцпартия Молдавии осудила поспешность подачи заявки на вступление в ЕС
"Партия социалистов осуждает репрессии в отношении нашего соратника, депутата парламента, члена фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка. Мы рассматриваем шаги властей, использующих генеральную прокуратуру для попытки дискредитировать оппозицию как репрессию против всей фракции Партии социалистов, против всей парламентской оппозиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты отмечают, что власть борется не с реальными проблемами в стране, а с "неугодными политическими силами". Соцпартия протестует против возможного задержания Мудряка и "оставляет за собой право начать массовые протесты в случае продолжения беспредельной и разрушающей, антидемократической политики властей".
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20 января, 16:33В мире
Оппозиция Молдавии уличила Санду в желании получить "абсолютную власть"
 
В миреМолдавияПартия социалистов Молдавии
 
 
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