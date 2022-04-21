https://ria.ru/20220421/moldaviya-1784754965.html

Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции

Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции - РИА Новости, 21.04.2022

Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции

Партия социалистов Молдавии протестует против возможного задержания депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка и заявляет, что власть... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:04

2022-04-21T17:04

2022-04-21T17:33

в мире

молдавия

партия социалистов молдавии

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КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии протестует против возможного задержания депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка и заявляет, что власть использует генеральную прокуратуру, чтобы дискредитировать оппозицию.Парламент на заседании в четверг лишил иммунитета депутата-социалиста Мудряка, поскольку он подозревается в отмывании средств в особо крупных размерах."Партия социалистов осуждает репрессии в отношении нашего соратника, депутата парламента, члена фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка. Мы рассматриваем шаги властей, использующих генеральную прокуратуру для попытки дискредитировать оппозицию как репрессию против всей фракции Партии социалистов, против всей парламентской оппозиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Социалисты отмечают, что власть борется не с реальными проблемами в стране, а с "неугодными политическими силами". Соцпартия протестует против возможного задержания Мудряка и "оставляет за собой право начать массовые протесты в случае продолжения беспредельной и разрушающей, антидемократической политики властей".

https://ria.ru/20220304/moldaviya-1776481757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220120/sandu-1768763377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, партия социалистов молдавии