17:04 21.04.2022 (обновлено: 17:33 21.04.2022)
Соцпартия Молдавии обвинила власти в дискредитации оппозиции
Соцпартия Молдавии заявила, что власть использует прокуратуру для дискредитации оппозиции
© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии протестует против возможного задержания депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка и заявляет, что власть использует генеральную прокуратуру, чтобы дискредитировать оппозицию.
Парламент на заседании в четверг лишил иммунитета депутата-социалиста Мудряка, поскольку он подозревается в отмывании средств в особо крупных размерах.
"Партия социалистов осуждает репрессии в отношении нашего соратника, депутата парламента, члена фракции Блока коммунистов и социалистов Раду Мудряка. Мы рассматриваем шаги властей, использующих генеральную прокуратуру для попытки дискредитировать оппозицию как репрессию против всей фракции Партии социалистов, против всей парламентской оппозиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты отмечают, что власть борется не с реальными проблемами в стране, а с "неугодными политическими силами". Соцпартия протестует против возможного задержания Мудряка и "оставляет за собой право начать массовые протесты в случае продолжения беспредельной и разрушающей, антидемократической политики властей".