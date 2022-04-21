https://ria.ru/20220421/mitingi-1784684658.html

Сейм Латвии запретил митинги рядом с памятниками советским воинам

Сейм Латвии запретил митинги рядом с памятниками советским воинам - РИА Новости, 21.04.2022

Сейм Латвии запретил митинги рядом с памятниками советским воинам

Парламент Латвии на заседании в четверг во втором и окончательном чтении принял поправки, которые запрещают проводить митинги ближе 200 метров от памятников... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:54

2022-04-21T12:54

2022-04-21T12:54

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг во втором и окончательном чтении принял поправки, которые запрещают проводить митинги ближе 200 метров от памятников советским солдатам, сообщает пресс-служба сейма."Сейм в четверг, 21 апреля, во втором - окончательном - чтении принял признанные срочными поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах. Они предусматривают запрет на организацию митингов, шествий и пикетов ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего победу и память Советской армии или ее воинов на территории Латвии", - говорится в сообщении.Ранее сейм уже принял аналогичные поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий, запретив таким образом гражданам проводить мероприятия вблизи памятников советским солдатам и демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V."Как отмечают авторы в аннотации к законопроекту, такие же ограничения в отношении организации митингов, шествий и пикетов необходимы для защиты демократического государственного строя и ограничения проявлений идеологии, которые считаются угрозой демократической правовой системе и безопасности Латвии", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4 тысяч человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.

https://ria.ru/20220421/latviya-1784659313.html

https://ria.ru/20220414/fashizm-1783624093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, латвия, россия, украина