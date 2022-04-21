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Минздрав утвердил новый порядок диспансерного наблюдения за пациентами - РИА Новости, 21.04.2022
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Минздрав утвердил новый порядок диспансерного наблюдения за пациентами
Минздрав утвердил новый порядок диспансерного наблюдения за пациентами - РИА Новости, 21.04.2022
Минздрав утвердил новый порядок диспансерного наблюдения за пациентами
Минздрав России утвердил новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами, соответствующий приказ министерства опубликован на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T23:24
2022-04-21T23:24
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минздрав России утвердил новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми", - говорится в документе.Диспансерное наблюдение подразумевает периодическое обследование пациентов с хроническими заболеваниями и функциональными расстройствами для своевременного выявления и предупреждения осложнений и обострений заболеваний, уточняется в документе.Под диспансерное наблюдение берут лиц с хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями или тех, кто имеет высокий риск их развития, а также тех, кто находится в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний.Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медпомощи в амбулаторных условиях или после выписки из стационара.Диспансерное наблюдение осуществляют врач-терапевт, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врач по медицинской профилактике или фельдшер.Диспансерный прием включает оценку состояния пациента, сбор жалоб, физикальное исследование, назначение и оценку лабораторных и инструментальных исследований, установку или уточнение диагноза, оценку эффективности ранее назначенного лечения, проведение краткого профилактического консультирования и назначение дополнительных профилактических, лечебных или диагностических мероприятий.Организацию диспансерного наблюдения осуществляет руководитель медицинской организации. Он должен обеспечить охват им не менее 70% лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском.Кроме того, при организации диспансерного наблюдения за больными руководитель медорганизации обеспечивает достижение целевых значений показателей состояния здоровья, сокращение числа обращений по поводу обострений заболеваний, снижение числа вызовов скорой помощи, уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением.Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20210126/dispanser-1594592060.html
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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
23:24 21.04.2022
 
Минздрав утвердил новый порядок диспансерного наблюдения за пациентами

Минздрав утвердил новый порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами

CC0 / / Врач
Врач - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
CC0 / /
Врач. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минздрав России утвердил новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми", - говорится в документе.
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26 января 2021, 10:51
Мурашко назвал болезни, при которых необходимо диспансерное наблюдение
Диспансерное наблюдение подразумевает периодическое обследование пациентов с хроническими заболеваниями и функциональными расстройствами для своевременного выявления и предупреждения осложнений и обострений заболеваний, уточняется в документе.
Под диспансерное наблюдение берут лиц с хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями или тех, кто имеет высокий риск их развития, а также тех, кто находится в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний.
Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медпомощи в амбулаторных условиях или после выписки из стационара.
Диспансерное наблюдение осуществляют врач-терапевт, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врач по медицинской профилактике или фельдшер.
Диспансерный прием включает оценку состояния пациента, сбор жалоб, физикальное исследование, назначение и оценку лабораторных и инструментальных исследований, установку или уточнение диагноза, оценку эффективности ранее назначенного лечения, проведение краткого профилактического консультирования и назначение дополнительных профилактических, лечебных или диагностических мероприятий.
Организацию диспансерного наблюдения осуществляет руководитель медицинской организации. Он должен обеспечить охват им не менее 70% лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском.
Кроме того, при организации диспансерного наблюдения за больными руководитель медорганизации обеспечивает достижение целевых значений показателей состояния здоровья, сокращение числа обращений по поводу обострений заболеваний, снижение числа вызовов скорой помощи, уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
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31 марта, 17:41В России
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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