https://ria.ru/20220421/minyust-1784746451.html

Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов

Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов - РИА Новости, 21.04.2022

Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов

Министерство юстиции РФ создает новый департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния, сообщил замглавы ведомства РФ Олег Свириденко. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:32

2022-04-21T16:32

2022-04-21T16:40

политика

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ создает новый департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния, сообщил замглавы ведомства РФ Олег Свириденко."Название нового департамента, который мы создаем в министерстве… у нас будет департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния. Вот такой департамент будет создан", - сказал Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.

https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745362.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)