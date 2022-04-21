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Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов - РИА Новости, 21.04.2022
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Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов
Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов - РИА Новости, 21.04.2022
Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов
Министерство юстиции РФ создает новый департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния, сообщил замглавы ведомства РФ Олег Свириденко. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:32
2022-04-21T16:40
политика
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ создает новый департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния, сообщил замглавы ведомства РФ Олег Свириденко."Название нового департамента, который мы создаем в министерстве… у нас будет департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния. Вот такой департамент будет создан", - сказал Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.
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россия
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политика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
16:32 21.04.2022 (обновлено: 16:40 21.04.2022)
 
Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов

Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ создает новый департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния, сообщил замглавы ведомства РФ Олег Свириденко.
"Название нового департамента, который мы создаем в министерстве… у нас будет департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния. Вот такой департамент будет создан", - сказал Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
16:28
Минюст представил предложения о порядке выхода физлиц из реестра иноагентов
 
ПолитикаРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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