https://ria.ru/20220421/minyust-1784746451.html
Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов
Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов - РИА Новости, 21.04.2022
Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов
Министерство юстиции РФ создает новый департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния, сообщил замглавы ведомства РФ Олег Свириденко. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:32
2022-04-21T16:32
2022-04-21T16:40
политика
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ создает новый департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния, сообщил замглавы ведомства РФ Олег Свириденко."Название нового департамента, который мы создаем в министерстве… у нас будет департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния. Вот такой департамент будет создан", - сказал Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.
https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745362.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_23a0feffa3e75f46ce5f64eef7ef60ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
16:32 21.04.2022 (обновлено: 16:40 21.04.2022)
Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов
Минюст создаст новый департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния