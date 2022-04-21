https://ria.ru/20220421/metod-1784617584.html

Немцев призвали перейти на кошачий метод умывания ради борьбы с Россией

Немцев призвали перейти на кошачий метод умывания ради борьбы с Россией - РИА Новости, 21.04.2022

Немцев призвали перейти на кошачий метод умывания ради борьбы с Россией

Ради избавления от "энергетической зависимости" от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло, пишет... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T03:52

2022-04-21T03:52

2022-04-21T06:09

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Ради избавления от "энергетической зависимости" от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло, пишет газета Bild."Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек", - говорится в статье.Как утверждает издание, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене. Так, дерматолог Яэли Адлер в беседе с газетой посоветовала "оставить кожу в покое и не мыться", чтобы дать размножиться "необходимым для здоровья бактериям"."Это не миф, это так и есть: после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, и кожа начинает в некотором роде "процесс самоочищения". Но эти нужные нам, полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям", - заявила она.При этом Адлер сообщила, что данная теория сработает и в том случае, если "лишь легонько-легонько смывать со своей кожи грязь чистой водой без мыла". "Вообще, многие проблемы с кожей — это результат слишком активного, а значит, неправильного ухода. В этом деле, оказывается, действует принцип "чем меньше, тем лучше"", - говорится в материале.По мнению дерматолога, не стоит мыться с использованием мыла даже после "потовыжимающих" занятий спортом, так как "пот растворяется в воде, он исчезнет сразу с кожи, как только вы чуть-чуть спрыснете ее водой"."Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте", - резюмирует Bild.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но многие страны объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html

https://ria.ru/20220420/germaniya-1784584026.html

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в мире, роберт хабек, германия, украина, россия