https://ria.ru/20220421/messendzher-1784648179.html

Российский корпоративный мессенджер стал бесплатным для МСП

Российский корпоративный мессенджер стал бесплатным для МСП - РИА Новости, 21.04.2022

Российский корпоративный мессенджер стал бесплатным для МСП

Российский мессенджер с функцией управления задач и встроенным умным календарем стал бесплатным для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:40

2022-04-21T10:40

2022-04-21T10:40

технологии

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский мессенджер с функцией управления задач и встроенным умным календарем стал бесплатным для малого и среднего бизнеса, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика мессенджера Андрей Демин."Мы решили сделать доступ к приложению бесплатным для пользователей, чтобы поддержать отечественный бизнес в сложившейся непростой ситуации. За последний месяц в России прекратили работу многие зарубежные сервисы и приложения, и бизнесу приходится оперативно переключаться на российские продукты. Мы хотим помочь компаниям и предлагаем готовое решение для совместной работы в цифровом пространстве. Для того, чтобы подключиться к сервису, рабочей команде надо сделать всего три простых действия: скачать приложение tada.team, зарегистрироваться и свободно начать пользоваться всеми инструментами приложения", - рассказал Демин.По его словам, воспользоваться IT-продуктом сможет любая команда численностью до 1 тысячи человек.Демин уточнил, что мессенджер - это цифровое решение для управления бизнесом, которое объединяет мессенджер, задачник, видеозвонки и календарь в одном приложении, реализованном для десктопа и смартфонов на Android и IOS. Ключевой особенностью платформы является поддержание безопасности данных клиента, оптимизация времени на коммуникацию между участниками и аналитика продуктивности в корпоративной среде. Сегодня сервис позволяет пользователям ставить задачи одной кнопкой прямо в сообщении, совершать групповые видеоконференции с демонстрацией экрана и расшифровывать голосовые сообщения в текст."Мессенджер tada.team внесен в реестр российского ПО и является одним из примеров удачного импортозамещения. В марте приложением пользовались более 20 тысяч российских корпоративных команд. При этом за последние два месяца количество пользователей увеличилось в 9 раз. Планируется, что к сентябрю 2022 года число рабочих команд, пользующихся tada.team, достигнет 100 тысяч", - добавил директор.

https://ria.ru/20220418/messendzher-1784065324.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия