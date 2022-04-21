Новые власти Мелитополя предоставят жилье беженцам и ветеранам
И.о. мэра Мелитополя Данильченко заявила о предоставлении жилья беженцам и ветеранам
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь
Сотрудник Росгвардии на блок-посту при въезде в Мелитополь. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Новые власти Мелитополя, находящегося под контролем российской армии, предоставляют жилье беженцам и ветеранам, пытаясь устранить последствия коррупции, которая существовала при предыдущем руководстве, заявила журналистам в четверг и.о. мэра Мелитополя Галина Данильченко.
Как передает корреспондент РИА Новости, в городе состоялась церемония вручения ключей от квартиры беженцам из Волновахи – молодоженам Виталию и Виктории. Во время активных боевых действий украинские националисты не позволяли паре эвакуироваться, несмотря на то, что женщина беременна.
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Только после освобождения военнослужащие РФ на воздушном транспорте эвакуировали семью в Мелитополь.
"К сожалению, бывшая власть украинская спекулировала этим, там была коррупционная составляющая: раздавали квартиры своим приближенным, секретаршам. Абсолютно несправедливо. Сейчас у нас еще остался фонд свободный, который та власть не успела распределить, и мы сейчас в первую очередь это жилье будем давать нуждающимся", - сказала Данильченко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.