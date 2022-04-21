https://ria.ru/20220421/melitopol-1784769087.html

Новые власти Мелитополя предоставят жилье беженцам и ветеранам

Новые власти Мелитополя предоставят жилье беженцам и ветеранам - РИА Новости, 21.04.2022

Новые власти Мелитополя предоставят жилье беженцам и ветеранам

Новые власти Мелитополя, находящегося под контролем российской армии, предоставляют жилье беженцам и ветеранам, пытаясь устранить последствия коррупции, которая РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:59

2022-04-21T17:59

2022-04-21T17:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Новые власти Мелитополя, находящегося под контролем российской армии, предоставляют жилье беженцам и ветеранам, пытаясь устранить последствия коррупции, которая существовала при предыдущем руководстве, заявила журналистам в четверг и.о. мэра Мелитополя Галина Данильченко.Как передает корреспондент РИА Новости, в городе состоялась церемония вручения ключей от квартиры беженцам из Волновахи – молодоженам Виталию и Виктории. Во время активных боевых действий украинские националисты не позволяли паре эвакуироваться, несмотря на то, что женщина беременна.Только после освобождения военнослужащие РФ на воздушном транспорте эвакуировали семью в Мелитополь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/mariupol-1784092923.html

https://ria.ru/20220415/melitopol-1783782842.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, мелитополь, украина