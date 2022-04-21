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Рада исключила Медведчука из парламентского комитета - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784730976.html
Рада исключила Медведчука из парламентского комитета
Рада исключила Медведчука из парламентского комитета - РИА Новости, 21.04.2022
Рада исключила Медведчука из парламентского комитета
Политика Виктора Медведчука лишили членства в парламентском комитете по вопросам прав человека на "временно оккупированных территориях", сообщил депутат Рады... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:33
2022-04-21T16:52
обострение ситуации в днр и лнр
виктор медведчук
в мире
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Политика Виктора Медведчука лишили членства в парламентском комитете по вопросам прав человека на "временно оккупированных территориях", сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко."Рада отозвала Виктора Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений", — написал он в Telegram-канале.Медведчук задержан украинскими силовиками по поручению Владимира Зеленского. Накануне СБУ опубликовала видео, на котором оппозиционер просит президентов России и Украины обменять его на жителей Мариуполя и находящихся там военных.Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на плененных украинцев. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти будут следить за процессом и призвали к тому же европейских лидеров.Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана посодействовать в решении вопроса.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу.
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виктор медведчук, в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
15:33 21.04.2022 (обновлено: 16:52 21.04.2022)
 
Рада исключила Медведчука из парламентского комитета

Рада отозвала Медведчука с должности члена парламентского комитета

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Политика Виктора Медведчука лишили членства в парламентском комитете по вопросам прав человека на "временно оккупированных территориях", сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.
"Рада отозвала Виктора Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений", — написал он в Telegram-канале.
Медведчук задержан украинскими силовиками по поручению Владимира Зеленского. Накануне СБУ опубликовала видео, на котором оппозиционер просит президентов России и Украины обменять его на жителей Мариуполя и находящихся там военных.
Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на плененных украинцев. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти будут следить за процессом и призвали к тому же европейских лидеров.
Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана посодействовать в решении вопроса.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу.
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