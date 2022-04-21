15:33 21.04.2022 (обновлено: 16:52 21.04.2022)
Рада исключила Медведчука из парламентского комитета
Рада отозвала Медведчука с должности члена парламентского комитета
© Фото : СБУВиктор Медведчук
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Политика Виктора Медведчука лишили членства в парламентском комитете по вопросам прав человека на "временно оккупированных территориях", сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.
"Рада отозвала Виктора Медведчука с должности члена комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений", — написал он в Telegram-канале.
Медведчук задержан украинскими силовиками по поручению Владимира Зеленского. Накануне СБУ опубликовала видео, на котором оппозиционер просит президентов России и Украины обменять его на жителей Мариуполя и находящихся там военных.
Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил Москве обменять Медведчука на плененных украинцев. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти будут следить за процессом и призвали к тому же европейских лидеров.
Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана посодействовать в решении вопроса.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу.