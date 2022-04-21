https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784630979.html

Бывший украинский чиновник усомнился, что для Медведчука найдется адвокат

Бывший украинский чиновник усомнился, что для Медведчука найдется адвокат - РИА Новости, 21.04.2022

Бывший украинский чиновник усомнился, что для Медведчука найдется адвокат

Вряд ли найдется юрист, готовый рискнуть жизнью, чтобы защищать в суде интересы украинского политика Виктора Медведчука, задержанного СБУ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:13

2022-04-21T09:13

2022-04-21T09:13

в мире

виктор медведчук

украина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вряд ли найдется юрист, готовый рискнуть жизнью, чтобы защищать в суде интересы украинского политика Виктора Медведчука, задержанного СБУ, заявил РИА Новости вышедший в отставку чиновник украинских властей, после начала спецоперации РФ сумевший переехать в одну из европейских стран и из опасений за свою жизнь не раскрывающий своего имени.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга."Нужно сказать, что на Украине существует довольно прогрессивное уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающее, к примеру, обязательный залог или другую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, для ненасильственных преступлений, таких как вменяемая Медведчуку госизмена. Так что до конца февраля он пребывал под домашним арестом в относительном комфорте и безопасности и мог ожидать, что его дело развалится, если не на этапе следствия, то на этапе суда", - сказал экс-чиновник в интервью РИА Новости. Беседа велась по аудиосвязи в одном из мессенджеров."Будучи квалифицированным юристом и не бедным человеком, он (Медведчук) мог пользоваться услугами лучших адвокатов. Теперь же ожидать, что какой-либо именитый юрист рискнет здоровьем и жизнью, став адвокатом Медведчука, наивно. Да и вряд ли найдется судья, в нынешних условиях готовый проявить хоть какую-то независимость своих решений от воли властей", - добавил он.По словам чиновника в отставке, процесс над Медведчуком мог бы стать вторым "процессом Димитрова" с громким оправданием. "В реальности это будет "Народная судебная палата", где за пару-тройку заседаний новоявленный Роланд Фрейслеренко (отсыл к имени председателя Народной судебной палаты гитлеровской Германии - ред.) проштампует написанный СБУ приговор", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784619792.html

https://ria.ru/20220419/medvedchuk-1784268165.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор медведчук, украина, служба безопасности украины