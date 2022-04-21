https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784619792.html

Бывший украинский чиновник рассказал, где могут удерживать Медведчука

Бывший украинский чиновник рассказал, где могут удерживать Медведчука - РИА Новости, 21.04.2022

Бывший украинский чиновник рассказал, где могут удерживать Медведчука

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук может содержаться в СИЗО в здании СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве, считает вышедший в отставку чиновник... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T05:33

2022-04-21T05:33

2022-04-21T05:34

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук может содержаться в СИЗО в здании СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве, считает вышедший в отставку чиновник украинского правительства, после начала спецоперации РФ сумевший переехать в одну из европейских стран, из опасений за свою жизнь не раскрывающий имени.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.По словам чиновника в отставке, форма, в которую Медведчук одет на фотографиях, распространенных в день объявления о задержании, похожа на обычную полевую форму военнослужащего СБУ.

https://ria.ru/20220420/medvedchuk-1784467197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина