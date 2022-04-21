https://ria.ru/20220421/medvedchuk-1784619792.html
Бывший украинский чиновник рассказал, где могут удерживать Медведчука
Бывший украинский чиновник рассказал, где могут удерживать Медведчука - РИА Новости, 21.04.2022
Бывший украинский чиновник рассказал, где могут удерживать Медведчука
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук может содержаться в СИЗО в здании СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве, считает вышедший в отставку чиновник... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T05:33
2022-04-21T05:33
2022-04-21T05:34
в мире
украина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук может содержаться в СИЗО в здании СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве, считает вышедший в отставку чиновник украинского правительства, после начала спецоперации РФ сумевший переехать в одну из европейских стран, из опасений за свою жизнь не раскрывающий имени.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.По словам чиновника в отставке, форма, в которую Медведчук одет на фотографиях, распространенных в день объявления о задержании, похожа на обычную полевую форму военнослужащего СБУ.
https://ria.ru/20220420/medvedchuk-1784467197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
05:33 21.04.2022 (обновлено: 05:34 21.04.2022)
Бывший украинский чиновник рассказал, где могут удерживать Медведчука
Экс-чиновник украинского правительства: Медведчука могут удерживать в здании СБУ в Киеве
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук может содержаться в СИЗО в здании СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве, считает вышедший в отставку чиновник украинского правительства, после начала спецоперации РФ сумевший переехать в одну из европейских стран, из опасений за свою жизнь не раскрывающий имени.
Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского
. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко
обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
"Можно сказать, что Медведчуку "повезло". Раз его засветили публично, то, скорее всего, не будут убивать и пытать, оставляя видимые следы. Содержится он, наверняка, в небольшом СИЗО в здании СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве, где в сносных условиях держат фигурантов резонансных дел", - сказал экс-чиновник в интервью РИА Новости. Беседа велась по аудиосвязи в одном из мессенджеров.
По словам чиновника в отставке, форма, в которую Медведчук одет на фотографиях, распространенных в день объявления о задержании, похожа на обычную полевую форму военнослужащего СБУ.