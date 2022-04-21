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Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей - РИА Новости, 21.04.2022
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Культура
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Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей
Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей - РИА Новости, 21.04.2022
Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей
Мавзолей Владимира Ленина с 23 апреля будет временно закрыт в связи с подготовкой празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:38
2022-04-21T16:38
культура
общество
москва
новости культуры
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мавзолей Владимира Ленина с 23 апреля будет временно закрыт в связи с подготовкой празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России."В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая 2022 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.Парад победы традиционно состоится в Москве 9 мая. В настоящее время проходят репетиции. Ночные тренировки парада Победы пройдут в Москве 28 апреля и 4 мая.
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общество, москва, новости культуры
16:38 21.04.2022
 
Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 16 мая

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мавзолей Владимира Ленина с 23 апреля будет временно закрыт в связи с подготовкой празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России.
"В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая 2022 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Парад победы традиционно состоится в Москве 9 мая. В настоящее время проходят репетиции. Ночные тренировки парада Победы пройдут в Москве 28 апреля и 4 мая.
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