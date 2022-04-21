https://ria.ru/20220421/mavzoley-1784749460.html

Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей - РИА Новости, 21.04.2022

Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

Мавзолей Владимира Ленина с 23 апреля будет временно закрыт в связи с подготовкой празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:38

2022-04-21T16:38

2022-04-21T16:38

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мавзолей Владимира Ленина с 23 апреля будет временно закрыт в связи с подготовкой празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО России."В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая 2022 года осуществляться не будет", - говорится в сообщении.Парад победы традиционно состоится в Москве 9 мая. В настоящее время проходят репетиции. Ночные тренировки парада Победы пройдут в Москве 28 апреля и 4 мая.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, москва, новости культуры