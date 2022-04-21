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Маск готов немедленно начать переговоры о покупке Twitter - РИА Новости, 21.04.2022
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Маск готов немедленно начать переговоры о покупке Twitter
Маск готов немедленно начать переговоры о покупке Twitter - РИА Новости, 21.04.2022
Маск готов немедленно начать переговоры о покупке Twitter
Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:20
2022-04-21T18:21
в мире
twitter
tesla motors
илон маск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры для заключения окончательного соглашения, говорится в материалах на сайте Комиссии по ценным бумагам (SEC) США.Маск разъяснил, что Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности 25,5 миллиардов долларов (причем 12,5 миллиардов - под залог акций Tesla). Еще 21 миллиард Маск готов предоставить самостоятельно."Подотчетное лицо стремится заключить окончательное соглашение о приобретении Twitter… и выражает готовность немедленно начать переговоры", - говорится в документе.Маск также рассматривает возможность подачи тендерного предложения о приобретении всех акций, находящихся в обращении, но пока не решил, стоит ли это делать.Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. План будет действовать до 14 апреля 2023 года. Позже СМИ писали, что Маск ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html
https://ria.ru/20220419/twitter-1784227213.html
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в мире, twitter, tesla motors, илон маск
18:20 21.04.2022 (обновлено: 18:21 21.04.2022)
 
Маск готов немедленно начать переговоры о покупке Twitter

Маск готов немедленно начать переговоры о покупке Twitter за 46,5 миллиарда долларов

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов заплатить 46,5 миллиарда долларов за Twitter и хочет немедленно начать переговоры для заключения окончательного соглашения, говорится в материалах на сайте Комиссии по ценным бумагам (SEC) США.
Маск разъяснил, что Morgan Stanley Senior Funding и некоторые другие финансовые учреждения готовы предоставить ему в общей сложности 25,5 миллиардов долларов (причем 12,5 миллиардов - под залог акций Tesla). Еще 21 миллиард Маск готов предоставить самостоятельно.
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15 апреля, 15:18
Эксперт объяснил, зачем Илон Маск покупает Twitter
"Подотчетное лицо стремится заключить окончательное соглашение о приобретении Twitter… и выражает готовность немедленно начать переговоры", - говорится в документе.
Маск также рассматривает возможность подачи тендерного предложения о приобретении всех акций, находящихся в обращении, но пока не решил, стоит ли это делать.
Маск 4 апреля сообщил, что является владельцем 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.
Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. План будет действовать до 14 апреля 2023 года. Позже СМИ писали, что Маск ищет способы финансирования покупки Twitter и планирует вложить собственные 10-15 миллиардов долларов.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 09:33
СМИ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter
 
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