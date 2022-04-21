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Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России - РИА Новости, 21.04.2022
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Культура
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Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России
Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России - РИА Новости, 21.04.2022
Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России
Marvel приостановит продажу и продление лицензий на свои комиксы в России, подтвердил директор независимого московского издательства Alpaca Антон Котов в беседе РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:06
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Marvel приостановит продажу и продление лицензий на свои комиксы в России, подтвердил директор независимого московского издательства Alpaca Антон Котов в беседе с сайтом "Канобу".Он также отметил, что временное прекращение сотрудничества коснется не только новых договоров, но и старых. "Сейчас издаем пару книг, которые уже были в работе, и на этом все", — пояснил глава Alpaca.
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новости культуры, книги, marvel comics
16:06 21.04.2022
 
Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России

Директор издательства Alpaca подтвердил, что Marvel приостановит выпуск комиксов в России

© Marvel Studios Inc. (2016)Кадр из фильма "Доктор Стрэндж"
Кадр из фильма Доктор Стрэндж
© Marvel Studios Inc. (2016)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Marvel приостановит продажу и продление лицензий на свои комиксы в России, подтвердил директор независимого московского издательства Alpaca Антон Котов в беседе с сайтом "Канобу".

"Да, прислали такой документ. Причина — Disney приостановил работу в России. Когда возобновление, не уточняется. Ждем, надеемся и верим", — говорит Котов.

Он также отметил, что временное прекращение сотрудничества коснется не только новых договоров, но и старых.
"Сейчас издаем пару книг, которые уже были в работе, и на этом все", — пояснил глава Alpaca.
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