https://ria.ru/20220421/marvel-1784733519.html
Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России
Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России - РИА Новости, 21.04.2022
Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России
Marvel приостановит продажу и продление лицензий на свои комиксы в России, подтвердил директор независимого московского издательства Alpaca Антон Котов в беседе РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:06
2022-04-21T16:06
2022-04-21T16:06
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Marvel приостановит продажу и продление лицензий на свои комиксы в России, подтвердил директор независимого московского издательства Alpaca Антон Котов в беседе с сайтом "Канобу".Он также отметил, что временное прекращение сотрудничества коснется не только новых договоров, но и старых. "Сейчас издаем пару книг, которые уже были в работе, и на этом все", — пояснил глава Alpaca.
https://ria.ru/20220419/disney-1784337392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, marvel comics
Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России
Директор издательства Alpaca подтвердил, что Marvel приостановит выпуск комиксов в России