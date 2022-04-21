https://ria.ru/20220421/marvel-1784733519.html

Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России

Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России - РИА Новости, 21.04.2022

Marvel приостановит выпуск своих комиксов в России

Marvel приостановит продажу и продление лицензий на свои комиксы в России, подтвердил директор независимого московского издательства Alpaca Антон Котов в беседе РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:06

2022-04-21T16:06

2022-04-21T16:06

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Marvel приостановит продажу и продление лицензий на свои комиксы в России, подтвердил директор независимого московского издательства Alpaca Антон Котов в беседе с сайтом "Канобу".Он также отметил, что временное прекращение сотрудничества коснется не только новых договоров, но и старых. "Сейчас издаем пару книг, которые уже были в работе, и на этом все", — пояснил глава Alpaca.

https://ria.ru/20220419/disney-1784337392.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, marvel comics