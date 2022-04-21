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Японская Marubeni прекращает всю связанную с Россией деятельность - РИА Новости, 21.04.2022
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Японская Marubeni прекращает всю связанную с Россией деятельность
Японская Marubeni прекращает всю связанную с Россией деятельность - РИА Новости, 21.04.2022
Японская Marubeni прекращает всю связанную с Россией деятельность
Японская многопрофильная Marubeni прекращает участие в деятельности, связанной с Россией, ведет переговоры о прекращении существующих договоренностей, следует... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:19
2022-04-21T16:21
экономика
россия
киев
япония
marubeni
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Японская многопрофильная Marubeni прекращает участие в деятельности, связанной с Россией, ведет переговоры о прекращении существующих договоренностей, следует из релиза компании."Мы продолжим отслеживать и строго соблюдать все санкции, введенные в отношении России японским правительством в сотрудничестве с международным сообществом. Кроме того, мы не будем участвовать в бизнес-деятельности, связанной с Россией, и мы будем вести переговоры о прекращении существующих транзакций, когда это будет возможно", - говорится в сообщении Marubeni.Также отмечается, что Marubeni будет продолжать собирать информацию, касающуюся ситуации, и анализировать ее, а также принимать соответствующие меры в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, в том числе государственными органами.Кроме того, компания объявила, что украинское подразделение с 21 апреля получает название Kyiv Liaison Office вместо The Kiev Liaison Office, а должность его главного менеджера Ясухиро Аситани (Yasuhiro Ashitani) теперь будет называться General Manager, Kyiv Liaison Office. Эти изменения связаны с заявлением японского правительства об изменении написания названия Киева (на Kyiv с Kiev).Marubeni входит в так называемый "сого сёся" - ряд крупных японских универсальных компаний, которые охватывают все отрасли экономики. Компания использует обширные деловые сети как в Японии, так и за рубежом, для осуществления импорта и экспорта, а также для внутреннего бизнеса. Marubeni работает в сферах информационных технологий, логистики, продуктов питания, химикатов, металлов и минеральных ресурсов, энергетики и судоходства.
https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784729032.html
https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784660253.html
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экономика, россия, киев, япония, marubeni
16:19 21.04.2022 (обновлено: 16:21 21.04.2022)
 
Японская Marubeni прекращает всю связанную с Россией деятельность

Японская Marubeni прекращает всю связанную с Россией экономическую деятельность

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-сити"
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Японская многопрофильная Marubeni прекращает участие в деятельности, связанной с Россией, ведет переговоры о прекращении существующих договоренностей, следует из релиза компании.
"Мы продолжим отслеживать и строго соблюдать все санкции, введенные в отношении России японским правительством в сотрудничестве с международным сообществом. Кроме того, мы не будем участвовать в бизнес-деятельности, связанной с Россией, и мы будем вести переговоры о прекращении существующих транзакций, когда это будет возможно", - говорится в сообщении Marubeni.
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Также отмечается, что Marubeni будет продолжать собирать информацию, касающуюся ситуации, и анализировать ее, а также принимать соответствующие меры в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, в том числе государственными органами.
Кроме того, компания объявила, что украинское подразделение с 21 апреля получает название Kyiv Liaison Office вместо The Kiev Liaison Office, а должность его главного менеджера Ясухиро Аситани (Yasuhiro Ashitani) теперь будет называться General Manager, Kyiv Liaison Office. Эти изменения связаны с заявлением японского правительства об изменении написания названия Киева (на Kyiv с Kiev).
Marubeni входит в так называемый "сого сёся" - ряд крупных японских универсальных компаний, которые охватывают все отрасли экономики. Компания использует обширные деловые сети как в Японии, так и за рубежом, для осуществления импорта и экспорта, а также для внутреннего бизнеса. Marubeni работает в сферах информационных технологий, логистики, продуктов питания, химикатов, металлов и минеральных ресурсов, энергетики и судоходства.
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