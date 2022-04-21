https://ria.ru/20220421/marubeni-1784742952.html

Японская Marubeni прекращает всю связанную с Россией деятельность

Японская Marubeni прекращает всю связанную с Россией деятельность - РИА Новости, 21.04.2022

Японская Marubeni прекращает всю связанную с Россией деятельность

Японская многопрофильная Marubeni прекращает участие в деятельности, связанной с Россией, ведет переговоры о прекращении существующих договоренностей, следует... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:19

2022-04-21T16:19

2022-04-21T16:21

экономика

россия

киев

япония

marubeni

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Японская многопрофильная Marubeni прекращает участие в деятельности, связанной с Россией, ведет переговоры о прекращении существующих договоренностей, следует из релиза компании."Мы продолжим отслеживать и строго соблюдать все санкции, введенные в отношении России японским правительством в сотрудничестве с международным сообществом. Кроме того, мы не будем участвовать в бизнес-деятельности, связанной с Россией, и мы будем вести переговоры о прекращении существующих транзакций, когда это будет возможно", - говорится в сообщении Marubeni.Также отмечается, что Marubeni будет продолжать собирать информацию, касающуюся ситуации, и анализировать ее, а также принимать соответствующие меры в сотрудничестве с заинтересованными сторонами, в том числе государственными органами.Кроме того, компания объявила, что украинское подразделение с 21 апреля получает название Kyiv Liaison Office вместо The Kiev Liaison Office, а должность его главного менеджера Ясухиро Аситани (Yasuhiro Ashitani) теперь будет называться General Manager, Kyiv Liaison Office. Эти изменения связаны с заявлением японского правительства об изменении написания названия Киева (на Kyiv с Kiev).Marubeni входит в так называемый "сого сёся" - ряд крупных японских универсальных компаний, которые охватывают все отрасли экономики. Компания использует обширные деловые сети как в Японии, так и за рубежом, для осуществления импорта и экспорта, а также для внутреннего бизнеса. Marubeni работает в сферах информационных технологий, логистики, продуктов питания, химикатов, металлов и минеральных ресурсов, энергетики и судоходства.

https://ria.ru/20220421/carlsberg-1784729032.html

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784660253.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, киев, япония, marubeni