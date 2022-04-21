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Среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784809830.html
Среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты, сообщили СМИ
Среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
Среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты, сообщили СМИ
Хорватские "добровольцы" находятся среди боевиков "Азова", заблокированных на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, их не менее четырех, передает... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:02
2022-04-21T22:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
андрей пленкович
владимир зеленский
россия
мариуполь
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БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Хорватские "добровольцы" находятся среди боевиков "Азова", заблокированных на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, их не менее четырех, передает портал издание Slobodna Dalmacija со ссылкой на источник.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь"."Наш Тони из Далмации связался со мной три дня назад, он командир отделения в "Азове". Написал мне, что он и еще трое наших в туннелях "Азовстали" и что у них минимум боеприпасов… С тех пор ничего от них не слышно", - заявил изданию знакомый боевика, бывший хорватский спецназовец.Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил 18 апреля, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и что Загреб "обеспечит дополнительную помощь Украине", но не раскрыл деталей.Официальный Загреб активно поддерживает Киев в свете операции РФ на Украине. Хорватия приняла около 14 тысяч украинских беженцев, поддержала все санкции против РФ и запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Хорватское минобороны сообщило о выделении пехотного оружия на 16,5 миллиона евро для оснащения четырех бригад украинских военных, по данным СМИ на Украину отправились воевать около 200 хорватских добровольцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/azovstal-1784775388.html
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в мире, игорь конашенков, андрей пленкович, владимир зеленский, россия, мариуполь, хорватия
22:02 21.04.2022
 
Среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты, сообщили СМИ

Slobodna Dalmacija: среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Хорватские "добровольцы" находятся среди боевиков "Азова", заблокированных на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, их не менее четырех, передает портал издание Slobodna Dalmacija со ссылкой на источник.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Военнослужащий НМ ДНР в кварталах, примыкающих к заводу Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 18:25Сказано в эфире
Военный эксперт: прорваться из такого котла как "Азовсталь" невозможно
"Наш Тони из Далмации связался со мной три дня назад, он командир отделения в "Азове". Написал мне, что он и еще трое наших в туннелях "Азовстали" и что у них минимум боеприпасов… С тех пор ничего от них не слышно", - заявил изданию знакомый боевика, бывший хорватский спецназовец.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил 18 апреля, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и что Загреб "обеспечит дополнительную помощь Украине", но не раскрыл деталей.
Официальный Загреб активно поддерживает Киев в свете операции РФ на Украине. Хорватия приняла около 14 тысяч украинских беженцев, поддержала все санкции против РФ и запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Хорватское минобороны сообщило о выделении пехотного оружия на 16,5 миллиона евро для оснащения четырех бригад украинских военных, по данным СМИ на Украину отправились воевать около 200 хорватских добровольцев.
Территория Азовстали с коптера после объявления об отмене штурма - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковАндрей ПленковичВладимир ЗеленскийРоссияМариупольХорватия
 
 
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