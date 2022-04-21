https://ria.ru/20220421/mariupol-1784809830.html

Среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты, сообщили СМИ

Среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022

Среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты, сообщили СМИ

Хорватские "добровольцы" находятся среди боевиков "Азова", заблокированных на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, их не менее четырех, передает... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:02

2022-04-21T22:02

2022-04-21T22:02

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БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Хорватские "добровольцы" находятся среди боевиков "Азова", заблокированных на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, их не менее четырех, передает портал издание Slobodna Dalmacija со ссылкой на источник.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь"."Наш Тони из Далмации связался со мной три дня назад, он командир отделения в "Азове". Написал мне, что он и еще трое наших в туннелях "Азовстали" и что у них минимум боеприпасов… С тех пор ничего от них не слышно", - заявил изданию знакомый боевика, бывший хорватский спецназовец.Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил 18 апреля, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и что Загреб "обеспечит дополнительную помощь Украине", но не раскрыл деталей.Официальный Загреб активно поддерживает Киев в свете операции РФ на Украине. Хорватия приняла около 14 тысяч украинских беженцев, поддержала все санкции против РФ и запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Хорватское минобороны сообщило о выделении пехотного оружия на 16,5 миллиона евро для оснащения четырех бригад украинских военных, по данным СМИ на Украину отправились воевать около 200 хорватских добровольцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/azovstal-1784775388.html

https://ria.ru/20220421/azovstal-1784793531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, андрей пленкович, владимир зеленский, россия, мариуполь, хорватия