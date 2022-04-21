Среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты, сообщили СМИ
Slobodna Dalmacija: среди блокированных боевиков "Азова" в Мариуполе есть хорваты
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 апр - РИА Новости. Хорватские "добровольцы" находятся среди боевиков "Азова", заблокированных на территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе, их не менее четырех, передает портал издание Slobodna Dalmacija со ссылкой на источник.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория Мариуполя. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
"Наш Тони из Далмации связался со мной три дня назад, он командир отделения в "Азове". Написал мне, что он и еще трое наших в туннелях "Азовстали" и что у них минимум боеприпасов… С тех пор ничего от них не слышно", - заявил изданию знакомый боевика, бывший хорватский спецназовец.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил 18 апреля, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и что Загреб "обеспечит дополнительную помощь Украине", но не раскрыл деталей.
Официальный Загреб активно поддерживает Киев в свете операции РФ на Украине. Хорватия приняла около 14 тысяч украинских беженцев, поддержала все санкции против РФ и запретила российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Хорватское минобороны сообщило о выделении пехотного оружия на 16,5 миллиона евро для оснащения четырех бригад украинских военных, по данным СМИ на Украину отправились воевать около 200 хорватских добровольцев.