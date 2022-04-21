https://ria.ru/20220421/mariupol-1784626067.html

В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом"

В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом" - РИА Новости, 21.04.2022

В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом"

Эксперты Донецкой Народной Республики обнаружили на территории мариупольской больницы № 4 останки еще 26 мирных жителей, погибших при обстрелах со стороны... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:19

2022-04-21T08:19

2022-04-21T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

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ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Эксперты Донецкой Народной Республики обнаружили на территории мариупольской больницы № 4 останки еще 26 мирных жителей, погибших при обстрелах со стороны националистов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Всего на территории восемь метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов "Азов", — говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что на месте работает оперативная группа военных экспертов во главе с руководителем представительства ДНР в СЦКК генерал-майором Русланом Якубовым и сотрудники СК России. Они документируют последствия агрессии со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей и гражданских объектов Мариуполя.О гибели десятков человек в больнице № 4 Якубов сообщил 17 апреля. Тогда экспертам удалось зафиксировать более 20 трупов. Разбор завалов продолжается. Против военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ возбудили уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784598496.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/azov-1784382307.html

мариуполь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры разрушенной городской больницы в Мариуполе Осмотр городской больницы Мариуполя военными следователями СК России. 2022-04-21T08:19 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь