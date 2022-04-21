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В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом" - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784626067.html
В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом"
В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом" - РИА Новости, 21.04.2022
В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом"
Эксперты Донецкой Народной Республики обнаружили на территории мариупольской больницы № 4 останки еще 26 мирных жителей, погибших при обстрелах со стороны... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:19
2022-04-21T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Эксперты Донецкой Народной Республики обнаружили на территории мариупольской больницы № 4 останки еще 26 мирных жителей, погибших при обстрелах со стороны националистов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Всего на территории восемь метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов "Азов", — говорится в сообщении представительства в Telegram.Отмечается, что на месте работает оперативная группа военных экспертов во главе с руководителем представительства ДНР в СЦКК генерал-майором Русланом Якубовым и сотрудники СК России. Они документируют последствия агрессии со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей и гражданских объектов Мариуполя.О гибели десятков человек в больнице № 4 Якубов сообщил 17 апреля. Тогда экспертам удалось зафиксировать более 20 трупов. Разбор завалов продолжается. Против военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ возбудили уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784598496.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/azov-1784382307.html
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Кадры разрушенной городской больницы в Мариуполе
Осмотр городской больницы Мариуполя военными следователями СК России.
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в мире, мариуполь
08:19 21.04.2022 (обновлено: 09:42 21.04.2022)
 
В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом"

В больнице № 4 города Мариуполя нашли тела 26 мирных жителей, убитых боевиками "Азова"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Эксперты Донецкой Народной Республики обнаружили на территории мариупольской больницы № 4 останки еще 26 мирных жителей, погибших при обстрелах со стороны националистов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Всего на территории восемь метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов "Азов", — говорится в сообщении представительства в Telegram.
© СК РоссииПоследствия обстрелов городской больницы №4 в Мариуполе. Кадр видео
Последствия обстрелов городской больницы №4 в Мариуполе. Кадр видео
© СК России
Последствия обстрелов городской больницы №4 в Мариуполе. Кадр видео
Отмечается, что на месте работает оперативная группа военных экспертов во главе с руководителем представительства ДНР в СЦКК генерал-майором Русланом Якубовым и сотрудники СК России. Они документируют последствия агрессии со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей и гражданских объектов Мариуполя.
О гибели десятков человек в больнице № 4 Якубов сообщил 17 апреля. Тогда экспертам удалось зафиксировать более 20 трупов. Разбор завалов продолжается. Против военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ возбудили уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 22:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боевики "Азова" попросили эвакуировать их из Мариуполя
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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НМ ДНР: боевики "Азова"* расстреливали в спины украинских военных
 
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