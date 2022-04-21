08:19 21.04.2022 (обновлено: 09:42 21.04.2022)
В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых "Азовом"
В больнице № 4 города Мариуполя нашли тела 26 мирных жителей, убитых боевиками "Азова"
ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Эксперты Донецкой Народной Республики обнаружили на территории мариупольской больницы № 4 останки еще 26 мирных жителей, погибших при обстрелах со стороны националистов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Всего на территории восемь метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов "Азов", — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Последствия обстрелов городской больницы №4 в Мариуполе. Кадр видео
Отмечается, что на месте работает оперативная группа военных экспертов во главе с руководителем представительства ДНР в СЦКК генерал-майором Русланом Якубовым и сотрудники СК России. Они документируют последствия агрессии со стороны вооруженных формирований Украины против мирных жителей и гражданских объектов Мариуполя.
О гибели десятков человек в больнице № 4 Якубов сообщил 17 апреля. Тогда экспертам удалось зафиксировать более 20 трупов. Разбор завалов продолжается. Против военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ возбудили уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.